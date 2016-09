iOs 10 causa problemas en su primer día disponible para descargarlo

Usuarios de dispositivos Apple como iPhones o iPads, mostraron este martes su descontento en las redes sociales después de que la descarga del nuevo sistema operativo de la compañía, iOS 10, ocasionase bloqueos en sus aparatos.



El iOS 10 está disponible para su descarga desde este martes, y muchos no quisieron esperar para probar sus novedades. Sin embargo, según las quejas de un buen número de usuarios, la actualización generaba un error que suponía el bloque de los dispositivos, como demuestran algunas de las imágenes compartidas en las redes sociales.





So @Apple , what do I do now? #iOS10 pic.twitter.com/TEUAGWXAZb

iOS 10 update temporarily bricked my iPhone 6s Plus ... so yeah, I'd hold off on that. pic.twitter.com/qPFU1bpqZs