Las mejores aplicaciones para hacer videollamadas

Google acaba de activar, desde hace unos pocos días, su aplicación Duo, que se suma a la oferta de los servicios de mensajería con videollamadas gratuitas. Sin duda, una de las funciones más utilizadas por los usuarios.



WhatsApp tampoco se queda atrás, y todo indica que ya tiene preparada la función de videollamada, que lanzará al mercado a más tardar el año que viene, aunque se apunta que podría ser en las próximas semanas.



En cualquier caso, el abanico de estas aplicaciones ya es bastante amplio, cada una con sus ventajas e inconvenientes.



Duo

La última aplicación de videollamadas que ha aparecido de la mano de Google. Está disponible en 78 idiomas tanto para los usuarios de Apple como los de Android y permite llamar desde un sistema a los que tienen el otro. Es operativo con el número de teléfono, por lo que no hay que tener una cuenta Google. Funciona tanto con wifi como con datos móviles. Sólo permite conversaciones individuales, no de grupo.



Hangouts

Google impulsó Hangouts para competir con Skype. No precisa de un número de teléfono y tampoco que el receptor tenga cuenta de Gmail para establecer contacto como sucedía el año pasado. Permite videollamadas en grupo de hasta diez personas. Google ha anunciado que reorientará está utilidad tras la aparición de Duo.





Skype

Permite hacer videoconferencias en grupo, útil para realizar reuniones a distancia o entrevistas con varias personas a la vez (hasta 25). Aunque puede funcionar con 3G, es altamente recomendable una buena conexión wifi . También se puede llamar a un teléfono fijo, pero entonces hay un coste adicional. Uno de sus principales inconvenientes es que no se puede vincular automáticamente los contactos del teléfono. Hay que hacerlo manualmente uno por uno.



Facebook Messenger



La función de videollamada se incorporó el año pasado y funciona tanto con wifi como con datos móviles, pero para comunicarse sólo con los amigos de Facebook.







FaceTime

Llamadas individuales y sólo a los usuarios de Apple.

Muy sencillo y perfectamente integrado en la lista de contactos.

Es operativa tanto con wifi como con datos móviles.







Oovoo

Es necesario crear una cuenta.

Las videollamadas se pueden compartir hasta con doce personas.

La calidad de imagen es buena tanto en red como en datos móviles.







Line

Operativo tanto con wifi como con datos móviles. De uso sencillo.

Tiene la opción de buscar en la lista de contactos quién tiene esta aplicación.

Consume más recursos del móvil que otras app.







Tango

Buena calidad de las videollamadas a través de distintas plataformas. Funciona tanto con wifi como en datos móviles con un consumo moderado.

Tuvo una buena aceptación cuando apareció hace más de cinco años, pero actualmente su popularidad va decreciendo.





Viber

Automáticamente incorpora el número de teléfono como identificación y sincroniza la lista de contactos del móvil para detectar los usuarios que comparten la aplicación. Comparado con otras aplicaciones consume muchas batería y datos móviles cuando no hay wifi .