iPhone 7: Así será el nuevo teléfono móvil de Apple

Las últimas semanas han sido intensas en cuanto a rumores sobre el nuevo iPhone 7. Como ya viene siendo habitual –casi tradicional–, los días inmediatamente anteriores a la presentación de final del verano de Apple son intensos sobre lo que incorporará el próximo teléfono inteligente de la compañía norteamericana. Pero conviene no perder la cabeza haciendo caso a todo lo que se dice, ya que si así fuera, hace mucho que tendríamos iPhones con pantalla flexible, teclados láser y proyectores holográficos. Y lo cierto es que, de todo eso, nada.

Lo que -probablemente- tendrá el nuevo iPhone 7

Lo primero que está muy claro es que la capacidad de almacenamiento del nuevo teléfono de Apple va a crecer considerablemente. Siendo honestos, no hace falta ser ningún gurú para darse cuenta de que los 16 Gb. de los modelos anteriores se antojaban bastante cortos en la era del vídeo en resolución 4K. Es por ello que probablemente los nuevos iPhone estén disponibles en 32, 128 y... ¡256 Gb!

La fecha de lanzamiento en EEUU y Canadá es también un secreto, pero si atendemos a años anteriores, hay dos días que me hacen especial gracia: el 16 y el 23 de septiembre. Partiendo de la base de que el nuevo iPhone se suele poner a la venta en viernes, lo más lógico es pensar que uno de esos será el elegido ya que son poco más de dos semanas después de su presentación, y ambas fechas están a pocas semanas vista del habitual estreno en la mayor parte de Europa y en muchos otros países, con España en ese segundo grupo, durante la primera quincena de octubre. El 30 ya quedaría lejos de la presentación.

El estabilizador de imagen óptico que tan buen resultado ha dado en el modelo 6S podría estar presente en este nuevo iPhone 7 también en su versión más pequeña. Según el portal francés NWE, unas fotos filtradas del esqueleto del iPhone 7 muestran unos huecos alrededor del lugar que ocupará la lente, muy similares a los que tiene el actual 6S. Eso supondrá una importante innovación para el iPhone de menor tamaño.

Una nueva cámara dual en el modelo más grande, el 7S podría ser la mayor novedad del nuevo dispositivo de Apple según el portal norteamericano 9to5Mac. Similar a la que monta el actual LG G5, la marca norteamericana podría adoptar este sistema de cámaras para mejorar sobre todo la realización de fotografías en condiciones de poca luz, uno de los mayores problemas de las cámaras de los móviles actuales, tal y como has podido ver en la comparativa que publicamos aquí mismo este verano.

El nuevo procesador será a todas luces el más potente jamás montado en un iPhone. Siguiendo la evolución de los presentados en los últimos años, lo más probable es que sea incluso más potente que el del actual iPad Pro, lo que convertiría a este nuevo iPhone 7 en una auténtica bestia parda. La arquitectura basada en ARM sería la clave, y su denominación la de A10.

Lo que -seguramente- no tendrá el nuevo iPhone 7

El cacareado iPhone Pro no será la denominación del nuevo iPhone 7. Según algunos portales el modelo Plus –el de mayor tamaño– dejaría de tener esa denominación para llamarse Pro, pero si atendemos a lo que ha supuesto el iPad Pro con respecto al iPad, es poco probable que solo por darle más tamaño se denomine Pro. Esa nomenclatura implica otro procesador, posibilidades y hardware distintivo, además del mayor tamaño del dispositivo. Ahora bien, no descarte usted un tercer iPhone denominado Pro que habría podido provocar tamaña confusión.

Los altavoces dual son otra de las características que muy probablemente no tenga el nuevo iPhone 7. Un dispositivo cuyo interior está aprovechado al máximo tiene poca cabida para unos altavoces de mayor tamaño, por muy buena calidad que ofrezcan. Además, no hay que olvidar que Apple adquirió la compañía de auriculares Beats Electronics, especializada en auriculares, para vender precisamente eso, auriculares. Luego, ¿para qué queremos altavoces, si como mejor se oye la música es con unos buenos auriculares?

Más allá de los rayos láser y los misiles de fotones, algunos de los rumores sobre el nuevo iPhone 7 tienen pinta de ser fruto de alguna mente calenturienta. No es de esperar que el iPhone sea sumergible, que lleve una conexión trasera como la del iPad Pro ni que se fabrique una versión de plástico denominada 'C', emulando a aquel iPhone 5C de tan nefasto recuerdo.

Lo que podría tener -o no- el nuevo iPhone 7

Algunos de los más importantes medios de todo el mundo han avanzado ya algunas de las novedades –o no– que tendrá –o no– el nuevo iPhone 7.

Así es como, por ejemplo, el Wall Street Journal publicaba que el iPhone 7 será más delgado, gracias a que prescindirá del conector de auriculares por lo que, a partir de ahora estos se conectarán a través del puerto Lightning del teléfono. Mac Otakara, un prestigioso blog japonés, afirmaba en esta línea que Apple incluirá un adaptador compatible con todos los auriculares para no soliviantar al personal.

El mismo blog japonés afirmó en otro artículo que se añadiría un cuarto color a los nuevos iPhone 7, el 'Negro espacial', que complementaría la paleta actual compuesta por el 'Gris espacial', dorado y dorado rosa. Curiosamente esto haría que los iPhone se quedaran con los mismos colores que tiene actualmente el Apple Watch.