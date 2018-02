Seis maneras de ponerte en forma sin ir al gimnasio

Flow Spain.

Las prisas son un mal aliado para ponerse en forma. Para muchas personas, la falta de tiempo se convierte en un hándicap importante que les impide acercarse al gimnasio para ejercitarse. No obstante, si eres de los que no tiene tiempo, debes saber que no todo está perdido. Ir al gimnasio es sin duda una de las mejores opciones para ponernos en forma, pero existen alternativas que nos permitirán prepararnos físicamente sin necesidad de tener que pisar estos centros.



Subir y bajas escaleras

Destierra el ascensor y olvídate de las escaleras mecánicas. Puedes empezar a hacer ejercicio subiendo y bajando escaleras. En tu domicilio, en tu trabajo, para acceder al metro, etc. Seguro que si te fijas bien encontrarás multitud de situaciones cotidianas en las que puedes ejercitarte.

Salir a correr

El running está de moda. Empezar a correr puede darnos pereza al principio, pero muchos de los que lo prueban ya no pueden dejarlo. Los beneficios de esta actividad física son múltiples, pero antes de empezar debemos tener en cuenta una serie de factores. Entre ellos, el más importante adaptar nuestra rutina a nuestras condiciones físicas, con el objetivo de evitar lesiones.

Ejercicios en casa

Quizás no tengas tiempo para acercarte a un gimnasio, pero no tienes excusa para no dedicar 15 minutos al día a hacer una tabla de ejercicios en el salón de tu casa. Estiramientos, abdominales, sentadillas, etc. Haz la prueba y verás como ponerte en forma no es tan complicado.

Saltar a la comba

Otro ejercicio que podemos realizar en casa y que nos ayudará a ejercitarnos. Aunque parezca que no se trata de un ejercicio demasiado completo, lo cierto es que saltar a la comba durante una hora equivale a la pérdida de más de un millar de calorías. Además, tiene otros muchos beneficios, ya que fortalece el corazón, hace que muevas cada músculo del cuerpo y también mejora la coordinación y la resistencia.

Bicicleta

La bicicleta puede ser en algunos casos una excelente alternativa para aquellos que no puedan apuntarse a un gimnasio. Cierto es que no todo el mundo puede prescindir del vehículo, peor quizá tu seas uno de los afortunados que al menos alguna vez por semana sí pueda hacerlo y recurrir a la bicicleta. Te ayudará a mejorar tu condición física y a quemar calorías.

Caminar rápido

Andar es una de las actividades físicas más recomendables que hay para ponerse en forma. Si además lo haces de forma rápida, dispararás el gasto energético y multiplicarás las calorías perdidas.