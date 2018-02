El 98% de los españoles mayores de 50 años tiene factores de riesgo cardiovascular

El director general del Centro Nacional de Investigación Cardiovasculares (CNIC) y director del Instituto Cardiovascular del Hospital Monte Sinai de Nueva York (Estados Unidos), Valentín Fuster, alertó ayer de que solo el dos por ciento de la población española mayor de 50 años no presenta factores de riesgo cardiovascular, primera causa de mortalidad en el mundo.

"Estamos enfermos. No he venido aquí a contar ningún drama, sino a decir que más vale que no nos engañemos porque es una enfermedad de la sociedad moderna, de la conducta", dijo el cardiólogo durante su participación en el desayuno informativo organizado por Fórum Europa y que estuvo estado presentado por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat

El experto recordó que, los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares son la obesidad, presión arterial alta, colesterol, diabetes, tabaquismo, nutrición inadecuada y sedentarismo. En este punto, Fuster advirtió de que todos comienzan a afectar a las arterias desde los 15 años, si bien es entre los 50 y los 70 años cuando se suelen originar los infartos cerebrales o de miocardio.

"Decir que un infarto ha ocurrido hoy y no se sabe los motivos no es cierto. Las arterias empiezan a saber que algo va mal a los 15, 20 o 25 años hasta que llega un momento en el que ocurre una explosión (un infarto), por lo que es una enfermedad silenciosa", afirmó.

En este punto, el experto recordó que en los últimos 30 años se ha conseguido prolongar la vida seis años, dos años por década, debido a las tecnologías que han aparecido, pero no a que se hayan evitado los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que además, añadió, provocan problemas seniles.

Asimismo, resaltó la importancia de implantar programas de concienciación sobre la necesidad de llevar hábitos de vida saludables y aseguró que el gran reto es prevenir estas enfermedades desde la infancia.