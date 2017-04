Diego González Rivas, el médico gallego para el que 'Imposible es nada'

Hace 6 años que el cirujano gallego Diego González Rivas recorre el mundo operando y enseñando a otros cirujanos a utilizar la técnica desarrollada por él en el hospital público de A Coruña. Pero también pasa gran parte del tiempo en Shanghai (China), en el hospital pulmonar que realiza 50 intervenciones de este tipo al día. Allí es el responsable de entrenar a otros especialistas de diferentes países. El cirujano español ha venido a España para presentar el libro "Imposible es nada", la historia de su experiencia estos años, escrito por Elena Pita.

Editado por La Esfera de los Libros, en 'Imposible es nada' Elena Pita sigue los pasos de Diego González Rivas a lo largo de su viaje por hospitales de todo el mundo practicando y enseñando su pionera técnica quirúrgica, Uniportal Vats, capaz de extirpar a través de una única incisión los más complejos tumores de pulmón. A lo largo de casi 250 páginas, la escritora Elena Pita narra con pasión la lucha contra el dolor y el cáncer de pulmón de este joven médico, al que sus pacientes llaman el "doctor Diego".

La autora Elena Pita y el protagonista Diego González Rivas, junto a Iñaki Gabilondo, explicaron esta mañana a los medios el porqué del libro. Antes, Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, apuntó: "Para nosotros, como Fundación que tiene en la salud uno de los ejes de actuación, es un orgullo acoger esta tarde, con un aforo completo, la presentación de un libro que cuenta la historia de un cirujano gallego que dedica todo su tiempo a enseñar y compartir sus conocimientos con médicos de todo el mundo".

Para Diego González Rivas este libro "da a conocer la historia de Uniportal Vats, las motivaciones e inquietudes que impulsaron su desarrollo y también, los obstáculos; una labor científica y humanitaria que nos demuestra que imposible es nada: con trabajo, dedicación y esfuerzo todo se puede conseguir". Uniportal Vats es hoy la técnica de cirugía torácica más extendida en el mundo, lo que además se ha logrado en un tiempo récord gracias al empeño y dedicación del cirujano coruñés.

González Rivas habló también del protagonismo de los pacientes en el libro. "Las historias que se recogen son una luz para mucha gente, porque transmiten esperanza: la curación es posible, la palabra cáncer no tiene por qué significar muerte".

Por su parte, Elena Pita explicó que la idea del libro "surgió hace un año y medio, cuando Diego salvó la vida a una persona muy querida, de mi entorno más íntimo. Su tumor se había hecho inmune a los tratamientos de quimio y radioterapia, estaba en un estadio final, y ella se negaba a aceptarlo. Su oncólogo le dio la noticia y le reiteró que el equipo quirúrgico no veía su caso operable, lo consideraban un imposible. Pero le dejó una puerta abierta: hay un cirujano que se atreve con los tumores más enrevesados, si alguien puede hacer algo es Diego, no preguntes a nadie más". "Diego estaba en Estados Unidos impartiendo un curso, recibió el historial y dijo: yo sí te opero. Llegó un sábado de noche y ese lunes la sometió a una intervención de altísimo riesgo y complejidad. Al salir dio la noticia a los familiares: ha sido una cirugía curativa", contó la escritora.

Este fue el punto de partida de 'Imposible es nada', para el cual han sido necesarias conversaciones casi diarias por teléfono, Skype, mensajes, etc? a uno y otro lado del mundo, junto a largas charlas aprovechando las estancias de González Rivas en A Coruña

La publicación de 'Imposible es nada', se produce apenas tres meses después del estreno, también en la Fundación María José Jove, de 'Seven Days, Seven Cities', una 'road movie' que narra cómo Diego González Rivas y el cirujano Timothy Yang, a petición del Shanghai Pulmonary Hospital, viajan a siete ciudades en siete días para operar y formar a médicos chinos en la técnica Uniportal Vats. El documental está dirigido por el realizador betanceiro Daniel López encargado también de su anterior filme 'This Is Life'.