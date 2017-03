¿Eres feliz en tu relación?

¿Crees que tu relación de pareja es perfecta y sois felices? . La monotonía, la falta de comunicación o la ausencia de sexo pueden ser indicadores de que el amor se apaga.

Descubre a continuación cuáles son los comportamientos y actitudes que debes de tener en cuenta para conocer el estado de tu relación.



Sin deseo

La ausencia de deseo y la escasez de encuentros son claros indicadores de que la pareja ya no es feliz junta. Si notas que el sexo, los besos, los abrazos o las caricias se espacian cada vez más y ya no hay indicios de que vuelvan a la intensidad anterior, es posible que la llama se haya apagado sin remedio, aunque pueden ser una mala etapa si todavía sientes que la cercanía emocional sigue existiendo. Pero es necesario saber diferenciar entre una racha o la pérdida total del deseo, ya que puede convertirse en una relación tóxica de la que ninguno saldrá bien parado.

Comparaciones y críticas

Si empiezas a comparar a tu pareja con la que mantenias con tu ex es posible que tengas un problema, sobre todo si piensas que en tu relación anterior eras mucho más feliz que en la actual. Comparar incluso el principio de la relación con el momento presente deseando que vuelva, demuestra que no eres feliz en el momento actual.

Si, además notas que todo lo que hace te molesta y no paras de reprocharle cada dos por tres, es muy probable que hayas dejado de ver a tu pareja como un aliado y la veas como un contrincante de que tienes que defenderte. ¿Creer que eres el que saca la relación adelante y te esfuerzas en demostrárselo a través de reproches? Si es así lo mejor es hablar con tu pareja, si todavía existe conexión emocional, e intentar arreglar la situación, antes de que se convierta en una bomba de relojería.

Evitarle en todo lo posible

Ya no quieres contarle las cosas, no deseas llegar a casa para verle y buscas cualquier excusa para evitarle. Son comportamientos que, además de provocar mucho dolor en la otra persona, demuestran la infelicidad que sientes a su lado. La comunicación es clave para la salud de la pareja, y perder el deseo de hablar y expresarte con ella una clara sentencia a muerte para la relación, sobre todo si notas que cada cosa que hace o dice te irrita hasta el extremo. Lo mejor es dejarle ir y buscar lo que realmente quieres antes de convertirte en una persona amargada e infeliz.

La rutina lo inunda todo

Todos los días son iguales y la pasión inicial ha desaparecido. La peor sensación de vivir malhumorado en una rutina que no nos hace felices es la conformidad de la situación y no hacer ningún esfuerzo por cambiar, ya sea terminar con la relación estancada o darle un empujoncito con nuestro esfuerzo personal. Si notas que no tienes ningún deseo de reactivar la llama pero no eres feliz con la monotonía, es hora de cambiar y forzarte a ti mismo a salir de la zona de confort que tú mismo te has creado.

Sin deseo de mejorar

Habéis discutido y en vez de desear arreglar la situación y volver a estar feliz con tu pareja suspiras aliviada pensando que és la discusión definitiva, lo que demostraría la podredumbre que para ti cubre la relación. O peor aún, si tras un enfrentamiento sientes completa indiferencia con respecto a si el conflicto se soluciona o no. Para las discusiones fuertes de pareja hay dos caminos, o luchar por recuperar la complicidad anterior, o cerrar ése capítulo para siempre.