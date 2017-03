El 90% de los corredores aficionados no se prepara bien

Nueve de cada diez españoles no se prepara correctamente para correr, lo que ocasiona que un 61,8 por ciento sufra problemas mientras practica el 'running', sobre todo lesiones musculares y dolores de cabeza.

Una encuesta avalada por la Sociedad Española de Medicina del Deportes (SEMED) y patrocinada por Cinfa indica que tres de cada cuatro 'runners' no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo (75,1%) ni sigue un plan de entrenamiento regular (77%), mientras que la mitad (48,5%) no calienta antes de correr ni hace estiramientos después.

El mismo estudio, publicado con motivo de la celebración el 6 de abril del Día Internacional del Deporte, revela que los corredores populares se gastan en España una media de 475 euros al año en la práctica de este deporte, pero que no comprueban si su estado de salud les permite correr.

De hecho, al 28,4 por ciento se le ha diagnosticado una patología con anterioridad y no ha constatado si la misma es compatible con correr.

A ello se suma que el 86,2 por ciento no sigue un plan de alimentación adaptado a su práctica deportiva.

El estudio, elaborado con las respuestas a un cuestionario enviado a unas 2.400 personas de entre 20 y 60 años, desvela que en torno a 3,14 millones de españoles practica el 'running'. Un 63 por ciento son hombres y el 37 por ciento restante, mujeres.

De media, corren a la semana tres horas y 22 minutos, y más de la mitad sale tres o más veces.

Los 'runners' asturianos son los que más problemas de salud sufren corriendo, pues cuatro de cada diez de esta región (38,4%) padecieron una lesión muscular y dos de cada diez (19,7%), dolores de cabeza fuertes.

Por el contrario, los de Baleares son los que menos problemas de salud sufren corriendo. De hecho, un 18,9 por ciento padeció corriendo en el último año una lesión muscular, un cinco por ciento, fracturas o esguinces, un 5%. Estos insulares se gastan una media de 511,2 euros al año en este deporte.

En Andalucía, cuatro de cada diez corredores (41%) padecieron una lesión muscular en el último año. El 79,2% no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo; el 75,2% no tiene un plan de entrenamiento y el 85,4% no sigue una dieta adecuada.

Este patrón se reproduce en Aragón, donde seis de cada diez 'runners' aragoneses han sufrido problemas de salud corriendo. De hecho, el 75,6% no tiene un plan de entrenamiento regular y el 94,2% no sigue un plan de alimentación.

Aragón es la comunidad en la que los corredores se gastan menos dinero en la práctica de este deporte, 355,2 euros al año.

Dos de cada tres 'runners' canarios han sufrido problemas de salud corriendo, y siete de cada diez (72,6%) no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo. A ello se suma que ocho de cada diez (81,5%) no siguen un plan de alimentación habitualmente.

En Cantabria, el gasto medio es de 582 euros, Siete de cada diez cántabros (70,9%) no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo y ocho de cada diez (81,5%) no sigue un plan de alimentación habitualmente.

En Castilla-La Mancha, el 80 por ciento no sigue una dieta planificada para la práctica de este deporte, en el que invierten una media de 441,6 euros.

En Castilla-León, el gasto anual es de 508,8 euros, pero el ochenta por ciento no tiene un plan de entrenamiento regular y casi nueve de cada diez (87,3%) no sigue un plan de alimentación.

De entre los 'runners' valencianos, seis de cada diez ha sufrido problemas de salud corriendo. El 76,7% no entrena regularmente y el 85,2% no sigue una dieta específica. El gasto medio es de 516 euros.

Los extremeños son de los que menos se gastan en la práctica de este deporte, 398,4 euros. Al igual que los valencianos, el 76,9% no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo y el 87,2% no sigue un plan de alimentación habitualmente.

La mitad de los 'runners' gallegos ha sufrido problemas de salud corriendo, una práctica la que dedican 544,8 euros al año. El 79,1 % no tiene plan de entrenamiento y el 82,9% no sigue una dieta adecuada.

Los catalanes gastan menos que los gallegos en la práctica del 'running', una media de 408 euros al año. En Cataluña, seis de cada diez deportistas ha sufrido problemas de salud corriendo, siete de cada diez (69%) no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo, ocho de cada diez (80,2%) no tiene un plan de entrenamiento regular y nueve de cada diez (88,8%) no siguen un plan de alimentación habitualmente.

Los madrileños, por contra, sobrepasan la media anual de gasto con 531,6 euros. A pesar de ello, también seis de cada diez 'runners' ha sufrido problemas de salud corriendo, tres de cada cuatro no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo ni tiene un plan de entrenamiento regular.

Murcia, con 397,2 euros, está en la parte baja de la lista en gasto anual en 'running'. En esta comunidad, dos de cada tres 'runners' ha tenido problemas corriendo, y ocho de cada diez (82,2%) no tiene un plan de entrenamiento. Nueve de cada diez (89,6%) no sigue un plan de alimentación.

La mitad de los 'runners' riojanos también ha sufrido problemas de salud corriendo, una práctica a la que destinan 513,6 euros al año. No obstante, dedican pocos recursos a su preparación, ya que seis de cada diez (62,1%) no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo, siete de cada diez (70,2%) no tiene plan de entrenamiento y tres de cada cuatro (77,1%) no sigue un plan de alimentación.

En Navarra, seis de cada diez ha sufrido problemas de salud corriendo. Tres de cada diez (28,7%) por una lesión muscular y el 16,3%, por mareos o desmayos. Siete de cada diez (71,6%) no se ha hecho nunca una prueba de esfuerzo, el 73,9% no tiene un plan de entrenamiento regular y nueve de cada diez (88,8%) no sigue una alimentación adecuada.

Los 'runners' navarros gastan una media anual de 516 euros en este deporte, más que los del País Vasco, que destinan 409,2 euros.

También la mitad de los corredores vascos ha sufrido problemas de salud corriendo. En esa comunidad, ocho de cada diez no sigue un plan de entrenamiento adecuado y nueve de cada diez no sigue una alimentación especial para esta práctica.