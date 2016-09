¿Cómo evitar el síndrome post-vacacional?

El fin de las vacaciones ya ha llegado o, si no, está a la vuelta de la esquina y con él, el temido síndrome post-vacacional que nos produce volver a la rutina y enfrentarnos a la sensación de vacío y tristeza ocasionada tras la vuelta de nuestros viajes. Para evitar que este síndrome no nos influya demasiado en nuestro quehacer diario, 'Secret Escapes' ha encontrado cinco trucos, todos al alcance de tu mano. ¿Quieres saber qué hacer?



Crea una 'whishlist' con deseos de viajes



Los viajes que ya has realizado forman parte del pasado y hablar demasiado de ellos puede ocasionarte una sensación de melancolía. Por eso, el equipo de profesionales de 'SecretEscapes' recomienda que escribas en una lista todos los lugares que te gustaría visitar y qué te gustaría hacer en ellos. Una ciudad que no conozcas, una persona con la que quieres compartir esos momentos, la comida y actividades que desees disfrutar allí…



Además de publicar tus fotos de las vacaciones en Instagram, prueba a subir a tus redes fotos panorámicas de los sitios en los que no has estado. Todo ello te ayudará a estimular tu mente pensando en positivo y hará que empieces a planificar tu próximo viaje con más tiempo.



Visita los hoteles de tu ciudad



No tienes que esperar a escaparte a otra ciudad. Cerca de casa, también tienes hoteles sensacionales dispuestos a crear un universo único con un ser querido: un spa privado, tratamientos en tu habitación… Son opciones más que recomendables para celebrar un cumpleaños o cualquier otro día. Además, puedes consultar la lista de los mejores brunch de los hoteles de tu zona, las propuestas gastronómicas de sus 'rooftops' o visitar sus piscinas. No hace falta que salgas de tu ciudad para disfrutar de una experiencia inolvidable.



Controla las horas de sueño



Es muy importante que al principio intentes irte a la cama pronto y vuelvas a tu rutina normal de sueño, después de trasnochar durante las vacaciones. Evita el consumo de alcohol y cafeína durante los primeros días y practica la relajación antes de irte a dormir. Intenta poner el despertador unos diez minutos antes para evitar las prisas de la mañana y, por último, revisa que tu colchón y almohada tienen unas condiciones adecuadas para facilitar tu descanso.



La lectura, siempre a mano



Leer te transportará a otros mundos sin moverte de tu asiento. Hay millones de historias que comienzan con un viaje. Descubrirás rincones desconocidos que te animarán a visitarlos. Si además escoges una buena revista de turismo o la sección de ocio y viajes de cualquier periódico o suplemento, verás cómo se estimula la mente buscando nuevas ideas y recomendaciones.



Aprovecha los fines de semana y los puentes



No tienes por qué esperar a las vacaciones de verano o de invierno para viajar. Cualquier fin de semana es una buena excusa para coger las maletas. Si buscas en Internet, hay miles de ofertas que te inspirarán y que te ofrecerán hoteles por el mismo precio de lo que puedes gastar un fin de semana saliendo a comer o de fiesta en tu ciudad. Escapadas románticas, al campo, con spa, de aventura… ¿A que ya te sientes mucho mejor?



