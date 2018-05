Juego de tronos ´low cost´ en los armarios reales de Europa: el sur prefiere Zara, el norte, H&M

La monarquía española no es la única que existe en Europa. En diez países del continente todavía sobrevive una forma de gobierno que, generalmente es hereditaria. Noruega, Suecia, Bélgica, Reino Unido o España son quizá las casas reales más populares, impulsadas sobre todo por la presencia mediática de las mismas en revistas del corazón o variedades.



Conscientes de que su presencia en los medios de comunicación puede servir de ejemplo para miles de personas, las casas reales europeas tienen cuidado de cada uno de los detalles que puedan llegar al gran público y convertirse en noticia. La moda -especialmente la de reinas y princesas- es uno de los aspectos a los que más atención se prestan y por eso, en pleno siglo XXI, los armarios de la realeza han puesto un ojo en la moda low cost.



El último caso, el del vestido de Zara de Kate Middleton que se agotó en horas, es el capítulo que cierra por el momento una historia de amor que no ha hecho nada más que empezar. La Reina Letizia en España; la princesa Victoria de Suecia o la princesa Mette Marit de Noruega ya han lucido en diferentes actos oficiales algún que otro modelo que no pasa de los 100 euros. No hay que acudir tampoco a las mujeres que ocupan los tronos europeos para encontrar ejemplos de este tipo: no es la primera vez que las hijas de Máxima de Holanda aparecen en una celebración con moda apta para todos los bolsillos.





Moda 'low cost': la batalla de Zara y H&M

Moda 'low cost' en las casas reales: el top five

Este cambio en los armarios de las casas reales europeas tiene dos protagonistas de excepción: la marca insignia del grupo Inditex , Zara, y las propuestas a bajo precio de H&M. Aunque son muchas las marcas que ya aparecen en los vestuarios de las reinas y princesas europeas (Mango, Topshop, Banana Republic...) estas dos se llevan la palma por el número de ocasiones que las han elegido.Se da la casualidad, además, que. Así, las casas reales de Suecia y Noruega han lucido en más ocasiones los modelos low cost H&M (el grupo textil Hennes & Mauritz AB es de origen sueco) en cualquiera de sus líneas: ecológica, colaboraciones especiales...Por su parte, los palacios del sur de Europa, con España a la cabeza, eligen Zara para presumir de ahorro a la hora de comprar moda. La Reina Letizia se ha convertido en el objetivo de muchos comentarios por lucir las últimas porpuestas de la marca creada por Amancio Ortega en Galicia. Una firma que no rechaza la última de las mujeres en sumarse a la realeza europea, Meghan Markle . Ella y la reina española han llegado incluos a lucir el mismo básico del gigante gallego de la moda.Reinas y princesas europeas, para cumplir con sus agendas diarias, eligen estilismos que escapan de los pomposos vestidos de la antigüedad y optan por 'looks' mas frescos, de oficina o que combinan prendas de diferentes códigos de vestimenta. Estos sonque se han puesto alguna vez:

La Reina Letizia ha lucido un par de ocasiones esta chaqueta étnica de Zara . Se trata de un modelo de Trafaluc que cuesta 79,90 euros.

Kate Middleton es otra fiel seguidora de Zara. Este abrigo rojo corto con dos botones lo lució en el 90 cumpleaños de Isabel II cuesta 49,99 libras. Zara tuvo que colgar el cartel de agotado.

La princesa Victoria de Suecia lució un vestido 'low cost' en la boda de su hermano Felipe con Sofía Hellqvist. Un diseño de gasa estampada escote barco de H&M Conscious.

Mette-Marit de Noruega apostó por un vestido, también de H&M Conscious, para lucir en la gala amFAR de Nueva York de 2016.

La Reina Letizia repite en esta lista con un pantalones 'culottes' negros de cuero de Uterqüe (Inditex), que lució en la inauguración de ARCO combinados con blanco y rosa.