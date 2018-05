Scarlett Johansson responde a las críticas por su vestido en la Gala Met

Scarlett Johansson, a quien se la puede ver en la gran pantalla en 'Infinity War', estuvo presente el lunes 7 de mayo en la Gala Met. Sin embargo, el vestido que escogió para cruzar la alfombra roja del evento mediático levantó cierta polémica.



La razón era que el modelo lo había creado la firma Marchesa, cofundada por Karen Craig y la exmujer de Harvey Weinstein, Georgina Chapman. Debido a esto, muchos comenzaron a criticar a Johansson por llevar el vestido, ya que según ellos está apoyando de manera indirecta al polémico productor de cine.



"Marchesa fue finanziado principalmente por Weinstein? catalizador del movimiento 'Time´s Up'", apuntaba una usuaria de Twitter, mientras que otra exponía como "Weinstein utilizó la marca para acosar e intimidar a actrices". "Marchesa como marca debería morir, y Georgina seguro que podría crear algo nuevo sin esa terrible historia", añadía.





