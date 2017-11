China veta a Gigi Hadid y Katy Parry en el desfile de Victoria's Secret en Shanghái

Cuando solo quedan tres días para la grabación en Shanghái del tradicional desfile de Victoria's Secret, ha habido dos bajas de última hora y ni la modelo Gigi Hadid ni la cantante Katy Perry participarán, según medios estadounidenses.



La web Page Six asegura que Katy Perry solicitó un visado de entrada en China, que primero fue concedido y posteriormente denegado, al igual que ocurrió con otras top models que tenían previsto participar en el desfile.



Sin embargo, un portavoz oficial chino aseguró desconocer si las autoridades de su país han negado el visado de entrada a algunas de las participantes en el evento, uno de las citas anuales imprescindibles en el mundo de la moda.



"No estoy al corriente de estas informaciones", declaró este viernes en rueda de prensa Geng Shuang, un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, quien aseguró: "estamos dispuestos a emitir visas a los solicitantes cualificados (que cumplen los requisitos)".



"Damos la bienvenida a todos los ciudadanos extranjeros que vienen a China para participar en actividades económicas, comerciales, turísticas o culturales", añadió.





I´m so bummed I won´t be able to make it to China this year. Love my VS family, and will be with all my girls in spirit!! Can't wait to tune in with everyone to see the beautiful show I know it will be, and already can't wait for next year! :) x