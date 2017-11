Cinco peinados para usar con el pelo sin lavar

Lucir en todo momento un pelo espléndido y brillante no es una tarea sencilla. En nuestro día a día no disponemos del tiempo suficiente para tener nuestra melena a punto siempre. Cuando suena el despertador hay días que se nos pegan las sábanas y nos levantamos con el tiempo justo para darnos una ducha rápida. El lavado del pelo lo dejamos para otro día y a la hora de peinarnos surgen los problemas. No obstante, existen una serie de peinados que podemos usar cuando tenemos el pelo sin lavar.

El pelo sucio puede ser una lata, aunque también cuenta con numerosas ventajas para realizar diversos peinados. El cabello se tensa mejor y se fija más fácil. Por eso, no te preocupes si llevas varios días sin tiempo para lavarte el pelo. Apunta estos peinados para usar con el pelo sin lavar.

Trenza suelta hacia un lado

Si tienes el pelo lo suficientemente largo como para poder hacerte una trenza, este es tu peinado. Recoge tu melena hacia un lado y recógela en una trenza floja. No tenses demasiado el cabello, así el pelo lucirá más suelto y disimulará su suciedad.

Moño alto

Al igual que en el peinado anterior, la melena larga te permitirá recoger tu cabello en un moño alto. Ponte boca abajo y recoge todo tu pelo en un moño. Tu rostro quedará despejado y al unificar tu pelo no se notará que no has tenido tiempo para lavarlo.

Semirecogido alto

Si no tienes el pelo lo suficientemente largo como para recogerlo todo, otra opción es coger la parte de delante de tu melena y peinarla hacia arriba en un semirecogido alto. Puede ser un moño o, simplemente, un recogido con unas horquillas.

Cola de caballo

El peinado más recurrente y más tradicional es la típica cola de caballo. Se trata del peinado más fácil y, además de cómodo, sirve para disimular el pelo sin lavar.

Utilizar cintas o bandanas

Por último, si tienes el pelo sucio y no dispones de tiempo para lavarlo siempre puedes recurrir a las bandanas o cintas anchas para recoger tu cabello. Estos complementos te darán un estilo único y lucirás un peinado de lo más original.