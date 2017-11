Sara Carbonero, copia su look de esmoquin por menos de 100 euros

Sara Carbonero acudió el pasado martes a la decimoquinta edición de los premios 'Golden Foot', que reconocen la carrera profesional de jugadores mayores de 28 años. En la gala de este año, el más votado fue Iker Casillas. Por ello, la pareja se desplazó hasta Mónaco para acudir a la que se convirtió en una de las mejores noches del futbolista.



La presentadora quiso compartir con todos sus seguidores el espectacular look que eligió para la ocasión. Sara definió su estilismo como "un look rockero, sin dejar de ser yo, pero que a la vez me diera ese punto de seriedad que requería el evento". Así, sorprendió a todos con un pantalón pitillo efecto piel, una camisa blanca con un lazo en el cuello, una blazer y unos impresionantes zapatos de tacón.





"18 horas en Mónaco". #nuevopostenelblog #Cuandonadiemeve #Goldenfoot2017 #graciasatodoelmundoquehizoposibleunanochetanbonita #Mónaco #coleccionandorecuerdos @elle_spain Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 11:48 PST

El look completo por menos de 100 euros

Las imágenes de su estilismo ya cuentan con más deen su cuenta de Instagram. Esto ha llevado a la presentadora a escribir un post en su blog de la revista ELLE, 'Cuando nadie me ve', explicando todos los detalles del look y de la mágica noche que vivió junto a su pareja.Hemos recreado el. Podrás lucirlo en cualquier evento navideño y brillar con luz propia. Un look diferente que te convertirá en el centro de todas las miradas.