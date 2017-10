Cómo cortarte el pelo tú mismo

Si la visita a la peluquería es algo que te da pereza, te ofrecemos un par de trucos para dar un nuevo aire a tu melena. Si lo que necesitas es un pequeño corte, ya sea en las puntas o en el flequillo, lo puedes hacer tú mismo en casa.

Nadie quiere vaciarse los bolsillos en la peluquería para repasarse solamente las puntas o hacerse un corte puntual, y encima para que luego no te guste el look que te han dejado porque no era lo que querías.

Si tu intención es dar un ligero cambio a tu estilo pero nada exagerado, te traemos unos pequeños trucos con los que poder cortarte el pelo en casa tu misma, con tres materiales imprescindibles: un pequeño peine, unas tijeras afiladas y los dedos, para que hagan de tope y den medida a la vez.



Cortarse las puntas

Cortar el flequillo

Para renovar el cabello y que se vea más saludable no hay nada mejor que pegar un ligero corte a las puntas, ya que son la parte del pelo que más estragos sufre. Es recomendable cortarlas mínimo cada dos meses. Para ello debemos mojar el cabello, peinarlo dejando la raya en medio y recogerlo en una coleta. Luego echamos la coleta por delante de la garganta y cortamos las puntas con unas tijeras bien afiladas.Recortar el flequillo es muy sencillo y sólo necesitáis mojarlo, recogerlo hasta el centro de la frente y cortarlo por la medida que os guste usando unas pequeñas tijeras afiladas; eso sí, sin pasaros claro, ya que al secarse el flequillo quedará más corto.