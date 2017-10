¿Sabes cómo vestirte para verte más joven?

La ropa que llevamos es nuestra carta de presentación al mundo. A través de ella podemos parecer más seguros, profesionales, mayores o, por qué no, más jóvenes. Pero para esto último no es necesario vestirte como cuando ibas al instituto o a la universidad, porque ya lo dijo Carolina Herrera: "No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven".

Y es que a la hora de intentar aparentar menos años, muchas mujeres y muchos hombres cometen el error de intentar seguir las últimas tendencias en moda juvenil, logrando así el efecto contrario.

Ya sea eligiendo el tipo de prenda en sí o cómo combinarlas, aquí te damos algunos consejos para verte más joven a través de la moda.



Los vaqueros son siempre un acierto

Nunca está de más tener unos cómodos ´jeans´ en el armario. Independientemente de la edad que tengas, los vaqueros te estilizarán y te harán parecer más joven, además de ser una prenda que te ayudará a conseguir un look más o menos formal. Eso sí, elige los vaqueros que mejor se adapten a tu cuerpo si no quieres conseguir el efecto contrario.

Alíate con los estampados

Las prendas estampadas son perfectas dar a tu look un toque más fresco y moderno. Los estampados discretos son más fáciles de llevar, pero si te gustan los ´maxi-prints´ puedes combinarlos con prendas oscuras o lisas y accesorios pequeños.



Los complementos, el acento de color

Prueba a agregar a tus prendas elegantes y sobrias un toque de color a través del bolso, el collar o cualquier otro accesorio. Elige, por ejemplo, una americana y pantalón oscuros junto con un bolso y unos tacones rojos para ser el centro de atención.

No te olvides de las faldas

La falda perfecta existe para cada tipo de mujer. Esta prenda te ayudará a verte más joven y femenina siempre que no sea de una tela demasiado ajustada y elástica. Evita las faldas muy pegadas y cortas, eligiendo siempre unas que queden justo por encima de la rodilla. Si eres bajita, llevar la falda unos centímetros más por encima puede ayudarte a estilizar tu figura.



Mezcla prendas ajustadas y holgadas

Que los años pasen y el cuerpo cambie no significa que debas decantarte sólo por las prendas más holgadas. Simplemente prueba a combinarlas de una forma equilibrada: si llevas unos vaqueros a justados, opta por una blusa suelta y viceversa.



Para ellos

Los vaqueros

Al igual que en el femenino, los vaqueros son un imprescindible del fondo de armario masculino. Sea cual sea tu edad, estas prendas permiten numerosas combinaciones y a día de hoy siguen siendo la apuesta de muchos diseñadores. Prueba a llevarlos con americanas o camisas más sobrias para darte a tu estilo un toque más juvenil.



Elige la ropa que se adapte a ti

Aunque el cuerpo de los hombres tiene menos forma que el de las mujeres, no significa que sólo debas llevar ropa recta y holgada. Las prendas de buen corte y un poco entalladas como por ejemplo las americanas) están a la orden del día y te aportarán un toque elegante y juvenil.

Los complementos no son solo cosa de mujeres

Los accesorios son tu mejor aliado si lo que buscas darle un giro a tu estilo. Si prestas atención a los complementos que llevas habitualmente, o comienzas a utilizar otros nuevos con tus estilos más clásicos, te quitarás algún que otro año de encima. En el caso de las corbatas, por ejemplo, evita las de rayas horizontales y apuesta por las de colores o patrones simples.