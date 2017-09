Vestir con estilo es más fácil de lo que parece. Optar por prendas básicas que nos permitan combinarlas entre ellas fácilmente y pensar siempre en la máxima de menos es más son dos buenos consejos.

En muchas ocasiones intentamos crear looks con prendas que están de moda y que no se adaptan en absoluto ni a la forma de nuestro cuerpo ni a las necesidades que tenemos o intentamos rescatar prendas de otras temporadas para darlas un mayor uso y cometemos un gran fallo. Estos son los errores de estilo más graves que debes dejar de cometer:

Dejar ver nuestra interior al descubierto

Dejar ver los tirantes de tu sujetador o llevarlo con una camisa transparente hace ya algunos años que ha dejado de ser un gesto sexy. En las mercerías y tiendas de lencería encontrarás sujetadores sin tirantes perfectos para las camisetas que no los tienen rectos. Bajo las camisas transparentes puedes llevar camisetas básicas del mismo color.

Los 'shorts' en la ciudad

Los 'shorts' son una buena opción para los looks de verano pero recuerda guardarlos en tu armario en cuanto llegues a tu ciudad. Enseñar medio culo en el asfalto es uno de los peores crímenes que puedes cometer, incluso si tienes una figura envidiable y no sabes lo que es la piel de naranja.



Los 'short' son solo para el verano / Getty Images

Llevar 'leggings'

Los pantalones pitillo siguen siendo tendencia este otoño 2017 pero recuerda que los leggins no son lo mismo y hace tiempo que han quedado desterrados de las calles. Ahora solo los puedes llevar al gimnasio. Si te resistes a abandonarlos, olvídate elegirlos muy apretados, de tal forma que marques lo que no debes o en color carne. Ambos son pecado mortal.



Usar tanga

Si en el cajón de lencería tienes aún más tangas que bragas, no lo dudes, es hora de renovarlo. Los tangas ya no están de moda y no sólo por motivos estéticos sino también por salud. Su roce altera el PH de la zona lo que multiplica el riesgo de sufrir candidiasis vaginal. Además puede inflamar la zona y producir hemorroides.



Seguir comprando pantalones de tiro bajo

Los pantalones de tiro bajo deben pasar ya a mejor vida. Las firmas de moda proponen en sus nuevas colecciones los pantalones con cintura hasta el ombligo. Y lo cierto es que aunque nos cueste verlo, estos son muchos más prácticos. Recogen el michelín como si de una faja se tratase, son más abrigados y nunca nos jugarán una mala pasada cuando nos agachemos.

Usa tanga ya no está de moda / Getty Images

Exceso de joyas

Deja las joyas ostentosas para las ocasiones especiales y si eres de esas a las que le encantan, elije solo una pieza llamativa por look. En está ocasión debes aplicar la máxima de menos es más. Recuerda que no hay nada peor que ver una invitada a una ceremonia adornada como un árbol de Navidad.



Vestir de verano en invierno

Olvídate de usar los vestidos y pantalones de verano en los meses de invierno pensando que con unas medias y un jersey puedes conseguir un look más. Los tejidos y colores de estas prendas no son adecuados para esa época. Es preferible tener menos conjuntos en el armario que ir vestida de forma ridícula.