Paula Echevarría y Marta Hazas, duelo de estilo en el Festval

Paula Echevarría vuelve al trabajo tras un verano repleto de viajes y días de descanso.



La actriz acompañaba al elenco de ´Velvet Colection´ en la alfombra roja del Festival de Televisión de Victoria.



Aunque Paula Echevarría solo aparecerá en dos episodios quiso estar al lado de sus compañeros, reconociendo: "He hecho una colaboración durante dos capítulos. Siempre es un placer volver a casa con Ana, mi 50% en estos 4 años. No he querido saber nada de lo ocurre durante la temporada", explicaba la actriz que lucía un impresionante vestido de corte cóctel de falda midi y tirantes de volantes.





Por su parte"Estoy pletórica, es un subidón seguir en un proyecto como este. No se me ocurre un personaje como Clara mejor que interpretar. Enseguida hemos hecho piña con los nuevos. El principal cambio esta temporada ha sido a nivel técnico. Esta temporada ha sido oro".

Para pasear por la alfombra roja, las compañeras de trabajo y amigas coincidieron en el color de su vestido, los dos eran de un rosa palo.