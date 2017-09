´Juego de Tronos´ y Taylor Swift ponen de moda del abrigo de piel

Taylor Swift en el videoclip de Look What You Made Me Do.

Taylor Swift en el videoclip de Look What You Made Me Do.

Hace solo unos días que La vecina rubia, uno de los perfiles con más fuerza en las redes sociales en nuestro país, hacía un llamamiento a través de sus cuentas. "Amancio, te necesito", le imploraba desde twitter al propietario de Inditex. Lo que La vecina rubia quería es que Inditex creara un abrigo de piel parecido al de Daenerys de Juego de Tronos.



Con un patronaje exquisito, largo a las rodillas y entallado en la cintura, el abrigo es el capricho fashionista de los fans de la serie y de los no tan fans porque en las redes sociales se han revolucionado con esta prenda.





?Por favor, Amancio, para este invierno necesitamos un clon del abrigo de Daenerys. ??? ?#GameOfThrones? ?#Amanciocéntrate? #mebajodelavida #meprecipitodelatemporadadeOtoñoInvernalia Una publicación compartida de La Vecina Rubia (@lavecinarubia) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 1:36 PDT

Solo unos días después de que el abrigo desatara las pasiones consumistas,aparecía en su videoclip Look What You Made Me Do enfundada en un abrigo de pelo de leopardo, una tendencia que ya vimos la temporada pasada pero que esta regresará con la misma fuerza.Ya no cabe duda: los abrigos de piel (real y sintética)y todo porque es una herencia de las tendencias de los años 90. ¡Cómo olvidar a Rocío Jurado e Isabel Pantoja con sus majestuosos abrigos de piel mientras corrían por el AVE para librarse de las inoportunas preguntas de los periodistas!Durante los próximos meses los verás por todos lados y de todas las formas posibles:La piel convive en total armonía con el tejido furry, que también invade los cuellos de las chaquetas denim, el bajo de los vaqueros, sudaderas y los bolso. Quien este año no siente su ropa como una segunda piel es porque no quiere.