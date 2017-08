Monos de rayas fresquitos al estilo de Sara Carbonero

Sara Carbonero, como le ocurre al resto de mujeres, no siempre acierta con el look que elige. A ella, que es toda una muestra en eso de lucir las tendencias, ha cometido un gran batacazo estilístico este fin de semana, cuando fue una de las invitadas a un bautizo.



Diego, el hijo de una de sus amigas, se bautizaba y la periodista no podía faltar para esa ocasión, un momento más en la que la periodista puede servirnos de inspiración con su look. Sin embargo, tal y como contó en su perfil en Instagram su look no fue el más acertado.



Apostó por un mono de estilo "navy" con rayas azules y blancas de la firma American Vintage de manga corta, corte en la cintura y pantalón largo que ya no está a la venta en la web de la firma. "43 grados a la sombra", escribía sobre la imagen Sara Carbonero, que debió pasar bastante calor con un diseño de estas características.





De este fin de semana, celebrando. #bautizoDiego #familia #Corralcity #43gradosalasombra #slowlife #celebrarsiempre Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 3:21 PDT

Monos fresquitos. Fotos: Mango, H&M y Pull & Bear

Si te ha gustado su mono,al suyo para que puedas copiarle el look sin necesidad de pasar tanto calor como la periodista. En Mango, H&M y Pull & Bear puedes encontrar monos más fresquitos con los que decirle adiós a las altas temperaturas este verano.