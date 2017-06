Es imposible imaginarse cualquier armario sin unos vaqueros. No tenemos ni un par, ni dos, ni tres y eso es por algo: son un básico, esa prenda en la que confías cuando no sabes qué ponerte y no te apetece pensar demasiado en un look muy elaborado.Los llevamos para ir a la oficina, a clase e incluso en una cita



¿No sabes cómo llevarlos? Descubre cómo sacar al máximo partido a tus vaqueros:

Un look repleto de básicos

Cuando la blusa es la prenda romántica

Di sí a las superposiciones

Rompe moldes

El revivir del estilo lencero

, la combinación más sencilla que sirve tanto para una cita como para ir a la oficina. Si vas a vestirte así para trabajar, añádele una blazer para darle un toque más formal al look.Para que los ripped jeans no resulten demasiado informales, combínalos con unacomo ésta.Llevar dos camisetas, una deno es ninguna locura, es tendencia y además es perfecta para los días en los que refresca.Losson básicos en cualquier armario esta temporada y este look lo demuestra.Dale una nueva vida alo a ese vestido corto que llevaste a una boda al combinarlo con unos vaqueros y unas sandalias o stilettos, es la tendencia que arrasó en los looks de calle en las semanas de la moda y no puede ser más cómodo y sofisticado.