La riñonera, el accesorio más ´chic´

¡La riñonera está de moda! Ese 'hit' de los míticos años 80 ha vuelto con mucha fuerza. Ahora, modelos internacionales o actrices de Hollywood no se han podido resistir a este 'must,' como Kendall Jenner o Sarah Jessica Parker que lucen este accesorio con mucho estilo. ¿Quieres saber cómo?



El año pasado esta tendencia se rescató ya para darle a nuestro look un toque diferente, personal y sobre todo muy rockero. Y es que ahora las celebrities se atreven a combinarlo no solo con looks simples de calle sino que también con los más chics y sofisticados.



Sara Jessica Parker con la riñonera en la calle y de fiesta

Kendall Jenner y su estilo 'chic-rockero'

Classic Petite Bondi from @Danielwellington is easily this season´s wardrobe essential! #Ad Find it on Danielwellington.com and enter KENDALL to get 15% off #DWClassicPetite Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 6:49 PDT

apuesta por este accesorio para sus looks de calle, pero también lo combina con vestidos elegantes para una fiesta o evento especial de noche.Para el día,apuesta por una riñonera de Chanel que combina con una camiseta manga larga de rayas marineras, un pitillo vaquero rasgados y una bailarinas negras.Pero para la noche, la actriz no se quita la riñera y sale con un impresionante vestido en el que, acentuando sus curvas. En una ocasión le pudimos ver con un impresionante vestido negro con falda con volumen y plumas al final de ella.sabe sacarle el mismo partido a la riñonera que la actriz. La semana pasada pudimos ver a la joven con una riñonera verde de Chanel en sucon unos mom jeans y un jersey top blanco roto con estampados en colores con el que se le podía ver sus impresionantes abdominales.En otra ocasión, pudimos ver a la hermana decon un mono corto de estampado príncipe de gales 'off the shoulders' que combinó además con un jersey de tirantes blanco con rayas con el que estaba estupenda.