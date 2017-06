Seis influencers de moda que debes seguir para vestir con estilo

Los llamados 'influencers' están en auge. Cada vez más empresas recurren a estos profesionales para que influyan a sus potenciales compradores a la hora de tomar una decisión, desde comprar un determinado producto a vestir de una determinada forma o visitar una página web.



En este sentido, a los 'influencers' se les presupone su capacidad para influir en sus seguidores, algo muy apreciado por las empresas, que cada vez apuestan más por esta nueva estrategia de marketing online que tiene su terreno de acción en los blogs y las redes sociales, principalmente Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube y Snapchat. Y es que estos profesionales cuentan entre sus seguidores con un plus de credibilidad muy apreciado por las compañías, que a través de ellos pueden llegar a su 'target' de una forma más directa, mejor segmentada y con menos 'desconfianza'. Todo ello ayuda a que sus mensajes sean más eficientes desde el punto de vista comercial.



Por sus características, son multitud los ámbitos en los que los 'influencers' están ganando terreno. En algunos de estos sectores su presencia está ya plenamente consolidada. Es el caso de la moda, donde estos profesionales se han convertido en auténticos 'gurús' que cuentan con miles de seguidores en las redes sociales y que se han convertido en una figura imprescindible para promocionar a las marcas de una forma menos 'invasiva', para presentar las novedades y tendencias e incluso para comunicar e interactuar con los clientes de una forma mucho más efectiva.



En estas líneas te presentamos a seis 'influencers' españoles -más allá de Paula Echevarria o Sara Carbonero- capaces de crear tendencia y a los que debes seguir si quieres vestir con estilo.



Alexandra Pereira. Nacida en Vigo en 1988, su alter ego en las redes sociales es Lovely Pepa, una marca en sí misma con la que acumula miles de visitas a diario en su blog, además de 1,4 millones de seguidores en su Instagram. Por su parte, su perfil en YouTube cuenta ya con 65.000 suscriptores y sus vídeos están a punto de llegar a 4 millones de reproducciones. Aunque según ha confesado inicialmente su carrera parecía encaminada hacia la abogacía, en 2009 comenzó Lovely Pepa, un espacio donde compartía pedazos de su vida y sus intereses. Desde entonces, su cuenta de seguidores no ha dejado de aumentar, convirtiéndose en una reconocida influencer no solo a nivel nacional sino también internacional.





White on white ?? #oia #santorini #visitgreece #greece #lovelypepatravels Una publicación compartida de Alexandra Pereira (@lovelypepa) el 6 de May de 2017 a la(s) 7:06 PDT

Summer Vibes Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madamederosa) el 8 de May de 2017 a la(s) 12:29 PDT

After the @chanelofficial show during #PFW | wearing shorts & jumper by #Chanel + #TheCHANELGABRIELLEbag ???? Una publicación compartida de Amlul.com (@galagonzalez) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 7:48 PDT

Mañana podréis ver el super vídeo que he hecho con mi hermano @alexdomenec haciendo nuestras #breakdecisions ???? #mirespiro #mybreak Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 2 de May de 2017 a la(s) 8:58 PDT

México me hace feliz ?? Mexico makes me happy ???? @soludos #soludosescapes Una publicación compartida de ????Sara (@collagevintage) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 12:34 PDT

#work #tapforcredits ?? A punto de empezar en directo un nuevo CAMBIAME CHALLENGE en Telecinco! Espero que os guste el estilismo de mi pareja y, sobre todo, que os divirtáis! Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@princepelayo) el 6 de May de 2017 a la(s) 6:46 PDT

Esta es la joven que se esconde detrás de Madame de Rosa . Se trata de una enfermera nacida en Madrid en 1982 y para quien la moda es su pasión. Con 335.000 seguidores en su cuenta de Instagram, los orígenes de su blog se remontan al 2011. Looks tribales, estilo francés, toques ibicencos y prendas típicas españolas son algunas de las señas de identidad de Madame de Rosa, un nombre que surgió porque su madre vivió parte de su vida en el país galo y porque ella se fue a trabajar como enfermera a Lyon tras graduarse, antes de regresar a Madrid. De ahí viene lo de Madame, mientras que Rosa es por la unión de sus apellidos (Rozas Sáiz).Nacida hace 31 años, esta gallega residente en Londres desde hace una década fue una de las primeras 'bloggers' con repercusión y proyección internacional. Sobrina de Adolfo Domínguez, fue en 2007 cuando decidió compaginar sus tareas como diseñadora creativa en la empresa de su tío con su pasión por la moda. De aquella fase inicial nació su blog, Amlul , convertido hoy en un referente y al que la prestigiosa influencer ha añadido su presencia en las redes sociales, donde por ejemplo cuenta con casi 800.000 seguidores en Instagram. Formada en Central Saint Martins (Londres), nunca falla como invitada por alguna marca a la Semana de la Moda de Nueva York.Nacida en Badalona en 1989, es más conocida como Dulceida , un alias bajo el que se esconde una influencer que cuenta con 1,7 millones de seguidores en Instagram. No menos popular es su canal de YouTube, creado en 2010 y en el que ya cuenta con nada más y nada menos que 1,15 millones de suscriptores. Por su parte, sus vídeos acumulan ya más de 105 millones de reproducciones. Sus inicios se remontan a 2009, cuando con solo 20 años decidió convertir en realidad su sueño de crear un blog en el que comentar sus estilismos preferidos. Desde entonces, su cuenta de seguidores no ha dejado de crecer, al igual que reconocimientos como el que la llevó a ganar en su día el premio Europeo 2Best Style Fashion Blog" en Berlin Fashion Week.Detrás de esta asturiana está 'Collage Vintage' , un blog que le ha permitido hacer realidad y conjugar sus dos pasiones: la moda y viajar. Sus seguidores en Instagram ya superan los 800.000, cifra que da fe de la capacidad de atracción que ha conseguido esta joven que inició su aventura como influencer en 2009. Como la mayoría, sus inicios en este mundo se debieron a un simple hobbie, una pasión por la moda que hoy en día ha hecho que sea una influencer de reconocido prestigio y a quien las firmas de moda se rifan como colaboradora. Sus continuos viajes por todo el mundo le permiten estar al día de las últimas tendencias internacionales, algo que sus apasionados seguidores agradecen con su lealtad a 'Collage Vintage'.Aunque la mayoría de 'influencers' del mundo de la moda son mujeres, probablemente Pelayo Díaz sea el más conocido de todos ellos gracias a su paso por varios espacios televisivos, especialmente Cámbiame (Telecinco). No obstante, la relación con la moda de este ovetense nacido en 1986, y que cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram, viene de mucho más atrás. Concretamente de 2007, año en el que abrió su blog Katelovesme . Cuatro años después de graduó en Diseño de Moda y Marketing en la prestigiosa Central Saint Martins de Londres. Desde entonces, su éxito y su influencia no han dejado de crecer, colaborando con firmas de lujo como Alexander McQueen, Giles Deacon, David Delfín y Louis Vuitton.