El look de la semana: De boda por menos de 100 euros

Con la primavera llegan las bodas, los bautizos y las comuniones. Si estas invitada a un evento de este tipo y no quieres hacer un gran desembolso en un ´modelito´ que después no usarás porque no encontrarás otro momento para volvertelo a poner, no te pierdas nuestra propuesta.

El kimono de flores es perfecto para una boda de día y podrás volver a usarlo este verano con sandalias para ir a la oficina o para las noches de las vacaciones.

Las sandalias doradas son una buena opción ya que es un tono que pega con todo por lo que es muy probable que las reutilices en otro evento especial. Lo mismo ocurre con el bolso y los pendientes.

Para el pelo, te proponemos una tiara para llevarla con un recogido romántico que le dará el toque glamuroso a este look de boda por menos de 100 euros.