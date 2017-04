Las cinco claves del estilo de Nieves Álvarez

Si hay una reina en la 'red carpet' patria, esa es Nieves Álvarez. La modelo, que se ha subido a las mejores pasarelas del mundo y ha trabajado para firmas como Yves Saint Laurent o Stephane Rolland y es embajadora de Maserati, desfila con tanta soltura por la alfombra roja como por las Semanas de la Moda, a las que nunca falta. Es pura elegancia.

La madrileña ha cumplido este 30 de marzo 43 años y lo celebramos analizando su estilo, en el que tienen mucho que ver sus estilistas Víctor Blanco y Fran Martos, quien desde que Blanco se marchó a Los Ángeles es el encargado de elegir los looks en Flash Moda.

1. Sus vestidos en la alfombra roja. "A ella le encantan los vestidos de corte sirena, porque sabe perfectamente cómo moverlos y lucirlos", nos cuenta Blanco. De corte sirena era uno de los vestidos más espectaculares que se han visto en la historia de los Goya, que llevó Nieves en 2015 y era una creación de Rolland.

2. Hace de lo masculino extremadamente femenino. Los esmoquin son uno de sus conjuntos fetiche cuando no quiere fallar, que en ella resultan muy sensuales porque incluso se ha atrevido con un 'braless'.

3. Su prenda imprescindible. Aunque las chaquetas de estilo militar de La Condesa están entre sus favoritas, en su armario no faltan las americanas, su 'must have', que ha lucido en infinidad de colores.

4. Casi nunca se baja de los tacones. Hasta de 12 centímetros suele llevar los stilettos de Louboutin, sus favoritos, aunque también luce otras firmas como Jimmy Choo. Eso sí, alguna vez se calza unas zapatillas blancas.

5. Y lo que nunca se pondría... "No le gusta el color amarillo, aunque se atreve con todo, tanto minivestidos, lentejuelas, el estampado de estrellas como el que llevó al desfile de Elie Saab este año, esmoquin masculino... Con todo, su estilo es muy completo", resume Blanco, que ha vestido a la modelo y presentadora en los últimos cinco años.