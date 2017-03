Así debes preparar tu cuerpo para el verano

Con la llegada de la primavera y del buen tiempo, las ropas anchas de los últimos meses dan paso a prendas más ligeras que dejan ver más piel. En esta época en la que las comidas copiosas y la buena vida del invierno se dejan ya notar, a muchos se les empieza a pasar por la cabeza la misma idea de todos los años: ¿cómo me preparo para el verano?

Ahora que todavía estas a tiempo, te proponemos una rutina de belleza con la que podrás comenzar a preparar tu piel, cuerpo, cabello y uñas para los días soleados del verano.



Prepara tu piel

Después del invierno y de las capas y capas de ropa es importante no dejarnos llevar por las ansias de exponer la piel al sol de golpe y hacerlo poco a poco. Lo mejor que puedes hacer ahora que la primavera ya está aquí es empezar a exfoliar tu piel una vez a la semana. De esta manera eliminarás impurezas y células muertas y conseguirás un bronceado uniforme.

Una buena hidratación es fundamental para preparar tu piel de cara al verano. Aprovecha un momento del día (después de la ducha, antes de dormir o cuando mejor te convenga) para aplicarte crema hidratante.

Además, cuando la época estival se acerque necesitarás una crema que te ayude a proteger tu piel de los rayos de sol. Aunque todo depende de tu tipo de piel, busca una que al menos tenga un factor 15 de SPF.

La alimentación es también una buena forma de preparar la piel para el sol, así como para evitar el envejecimiento prematuro. En las fechas en las que el calor empieza a apretar es recomendable aumentar la cantidad de alimentos ricos en betacarotenos y licopeno, los cuales estimulan la producción de colágeno.

Cuida tus uñas

Las uñas son unas de las grandes olvidadas de cara al verano y unas de las que más se resienten. En esta época se rompen más fácilmente, por lo que es recomendable limarlas para mantenerlas cortas. Si eres de las que siempre lleva las uñas pintadas, antes de la llegada del buen tiempo es recomendable dejarlas un tiempo al natural para que se recuperen de las agresiones del esmalte. Si ves están amarillas o sin brillo con un poco de crema de manos conseguirás hidratarlas de nuevo.

Devuelve el brillo a tus uñas con crema hidratante. GettyImages

Prepara tu cuerpo

Ahora que comienza la primavera también empieza para muchos la temida operación bikini. Si estos meses no te has relajado con la comida y has llevado una vida sedentaria, aún estas a tiempo para cambiar de hábitos.

Pero en lugar de apuntarte a las dietas milagro que prometen bajar de peso en poco tiempo, lo mejor es que empieces a llevar una alimentación sana y hagas un poco de ejercicio con regularidad. De esta manera puede que no notes la pérdida de peso de manera inmediata pero evitarás el temido efecto rebote.

Cambia tu estilo de vida realizando ejercicio con regularidad. Getty Images

Aquí te dejamos algunas de las claves a la hora de hacer dieta:

Plantéate una meta (pérdida de kilos) realista, acorde a la situación de partida

Conciénciate de que los nuevos hábitos no son algo temporal sino de por vida

Ponte a dieta por iniciativa propia, no motivados por otras personas

Acude a los controles médicos periódicos para analizar el desarrollo de la dieta

Continúa con el deporte cuando hayas bajado de peso

Si se trata de una dieta a largo plazo, es posible que puedas darte algún capricho de vez en cuando

Cómo preparar tu pelo

El cabello es una de las partes del cuerpo que más agresiones sufre durante la época estival. El cloro de las piscinas, la sal del mar y los aires acondicionados lo vuelven seco y quebradizo, haciendo que sea casi imposible de peinar.

Para prevenirlo lo mejor que puedes hacer es empezar a preparar tu pelo para estas agresiones ahora que los días de sol empiezan a hacer su presencia. Protégelo con gorros cuando salgas a la calle en los días que hace mucho calor y mantenlo hidratado a cuidado con productos y tratamientos de queratina.