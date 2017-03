Kate Middleton ya luce el estampado de la temporada

Kate Middleton ha apostado por una nueva tendencia. Y no puede ser más elegante. La duquesa de Cambridge acudió a un acto en Best Beginnings con un conjunto con estampados de cuadros vichy con un toque naif y desenfadado, pero muy lady, muy Kate.



Esta tendencia la puso de moda Brigitte Bardot cuando en los años 60, en un intento por marcar la diferencia, se casó con Jacques Charrier con un vestido de cuadros vichy, que toman el nombre de la ciudad francesa, y rompió con el clásico blanco. Casi 50 años después sigue estando de moda y Kate es muy consciente de ello.





Watch The Duchess of Cambridge speak at the launch of the @BestBeginnings 'Out of the Blue' film series, with @Heads_Together pic.twitter.com/1mMupReocK