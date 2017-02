El romance de verano de Verino

La Semana de la Moda de Madrid (Mercedes-Benz Fashion Week) arrancó ayer con una propuesta de lujo, la del gallego Roberto Verino, que regresó a la pasarela madrileña tras un año de paréntesis y lo hizo por la puerta grande, como abanderado de la tendencia Lo veo, lo quiero (See Now, Buy Now), presentando sus propuestas para la primavera-verano de este mismo año.

El veterano diseñador, quien asegura que ese nuevo concepto de negocio es "de sentido común" y busca "satisfacer siempre las exigencias del cliente", presentó una colección titulada Cannes, sun?s e inspirada en la Costa Azul, "un lugar idílico donde vivir un romance inolvidable de verano". Y lo hizo lejos del recinto de Ifema, en un escenario de lujo, la Real Casa de Correos, edificio emblemático de la capital y sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, situado en plena Puerta del Sol. "Con este cambio de localización también buscamos satisfacer al cliente, acercando la moda a la calle", avanzaba, horas antes del desfile, el creador gallego.

En Cannes, sun?s, Verino juega con el concepto de que "el mejor verano está por llegar", y lo hace vistiendo las siluetas con sencillas camisas de rayas azul cielo combinadas con pantalones de lino blanco que juegan a ser faldas. El eterno femenino/masculino despliega todo su encanto en lo nuevo del diseñador gallego, un homenaje a la esencia de la marca, con más de treinta años de historia.

La napa extra light en negro y beige sube la temperatura en el universo Verino, el estampado floral pone el toque femenino y el oro y los brillos metalizados seducen en vestidos après-midi. Trajes de baño de estilo retro, rayas por doquier, llamativos bordados en oro, pulseras XL de plexiglás de color, botines bicolor o sandalias con tiras de grosgrain completan los estilismos femeninos del diseñador gallego para la temporada que está a punto de comenzar.

Para él, Verino propone trajes de lino blanco de impoluto corte y renovados sastre de pantalón bermuda camel. Flores en camisas para el día, y un smoking de lino negro con raya de satén, para la noche. En los pies, zapatillas deportivas con puntera plata y sandalias mínimal de tiras de cuero.

El diseñador gallego cederá hoy el testigo sobre la pasarela madrileña a otras grandes tijeras de la moda española como Ágatha Ruiz de la Prada, Ángel Schelesser, Francis Montesinos o Devota&Lomba, entre otros. Los desfiles continuarán en Ifema durante todo el fin de semana y, ya el lunes, le tocará el turno al betanceiro Jorge Vázquez, uno de los grandes triunfadores en la última edición de la Semana de la Moda de Madrid. Vázquez presentará Cirque, una colección para el otoño-invierno 2017/ 2018 que recupera la estética circense, en la que elegantes trajes sastre se mezclan con prendas más deportivas y en la que predominan tonalidades como el rosa, el rojo caramelo, el mostaza, el azul marino, el negro o el blanco.