La alfombra roja de los premios Goya 2017, en directo

Las estrellas del cine español ya han comenzado a desfilar por la alfombra roja de los Premios Goya 2017 luciendo sus mejores galas.

Los fotógrafos comienzan ya a captar las primeras instantáneas en el photocall donde el nerviosismo por conocer los estilismos elegidos está presente. La de los Premios Goya es la alfombra roja más importante de España y todos los invitados a la 31º gala de los Premios Goya esperan alcanzar un buen puesto en la lista de los mejores vestidos de los Goya 2017.

La actriz Cuca Escribano ha llegado los Goya luciendo un chal reivindicativo en el que se puede leer: "Más personajes femeninos".

"En España hay un 52% de mujeres y los personajes femeninos en el cine son un 20%. Y la mayoría de prostituta. Hay mucha testosterona y tiros en las peliculas. Quiero más 'Tomates verdes fritos' y 'Thelma y Louise'. El cine tiene que contar la vida y nosotras existimos. Estamos dando una visión sesgada. Yo ahora estoy de productora y no ha sido peor porque he buscado. Este año no he rodado pelis y no me pasaba desde mis comienzos", ha recalcado.



El rosa, tendencia del momento



Las predicciones apuntan a que el rosa será el color de la noche, ya que es la tendencia del momento. Lo pudimos comprobar en la alfombra roja de los Globos de Oro 2017 pero también en las colecciones de primavera que muchas de las grandes firmas de moda ya han lanzado al mercado. Los vestidos largos, tipo princesa y los escotes palabra de honor suelen ser una apuesta segura en este tipo de celebraciones pero hay actrices que deciden arriesgarse con otro tipos de diseños.

Lo que probablemente no veremos estos Goya 2017 son vestidos de firmas como Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne o Nina Ricci, ya que son marcas pertenecientes al grupo Puig que junto a Mediaset y L´Oreal no colaborarán con la gala por el nombramiento de Saphir como patrocinador de los Goya por tercer año consecutivo.

Es probable que su ausencia se note bastante ya que son muchas las actrices que escogen a estas casas para que hagan sus vestidos. El año pasado Marta Hazas fue una de las más elegantes con vestido hecho por la venezolana.

La presencia de otro tipo de diseñadores está prácticamente asegurada. Muchas de las asistentes son fieles a Lorenzo Caprile, Teresa Helbig o Dolores Promesas, de la que vestirá como cada año su amiga Paula Echevarría.

Amaia Salamanca ya ha desvelado que su traje está firmado por Pronovias, misma casa que eligió el año pasado con un resultado espectacular.



Los mejores y peores vestidos de los Goya



La internacional Penélope Cruz, su amiga Goya Toledo, la modelo Nieves Álvarez, la actriz Belén Rueda o la joven Blanca Suárez nunca defraudan en sus apariciones y siempre alcanzan los puestos más altos del ranking de las mejor vestidas en los Goya.

En cuanto a la lista de los peores vestidos de la alfombra roja, también hay nombres que parecen estar abonada a ella. Es el caso de Victoria Abril, Adriana Ozores o Yolanda Ramos.

Dani Rovira, maestro de ceremonias de los Premio Goya, por tercera vez siempre es uno de los más elegantes de la noche y le suelen acompañar actores como Mario Casas, José Coronado o Javier Bardem.