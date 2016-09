Oysho apuesta por las mujeres reales

La nueva campaña de Oysho rompe con la línea habitual de mujeres delgada alejadas de la realidad, una tendencia a le últimamente se apuntan más marcas de moda. La marca de lencería y ropa interior femenina del imperio Inditex ha apostado por modelos con curvas y cercanas a la calle para protagonizar las imágenes de su última campaña de la temporada, la de al línea Soft Basic. Una modelo que rara vez se encuentra en los catálogos de lencería y que apuesta por la salud. La protagonista de las fotografías es una joven que muestra vitalidad.



La propuesta de Oysho, como era de esperar, ya ha generado un sinfín de respuestas positivas en las redes sociales. Comentarios como "Genial, por fin una chica con un peso SANO. Ni obesa, ni delgada. Perfecto" o "Me encanta!! Así por lo menos se como queda la ropa en un cuerpo más similar al mío" dan buena señal del alcance logrado por unas imágenes que cuentan por miles los likes y compartidos entre los seguidores de la marca en plataformas como Instagram



No es la primera vez que Inditex, el imperio textil creado por Amancio Ortega, apuesta por el cambio en la comunicación y en trasladar a su negocio las demandas de la calle. En mayo, sucumbía a las miles de firmas reunidas por una adolescente catalana de 18 años en Change.org y lanzaba la talla XXL en el buque insignia de la compañía, Zara. La marca gallega se convertía así en la última de las grandes del low cost que se suman a al movimiento curvy, que insta a que las firmas de moda muestren mujeres de verdad, con tallas de verdad. Antes que ella la catalana Mango y la sueca H&M se unían a la corriente con el lanzamiento de sus propias colecciones.



Numerosos diseñadores se han sumado a este 'boom' de las tallas grandes. Uno de los pioneros a nivel nacional fue el ourensano Adolfo Domínguez con su línea AD+. A día de hoy, varios diseñadores ya crean únicamente a partir de patrones grandes como Elena Miró, Marina Rinaldi y la firma española Adela&Viki. Este mercado 'plus-size' se está convirtiendo en una auténtica tendencia y un gran número de mujeres y hombres han decidido embarcarse en este fructífero negocio.





En 2009 la edición estadounidense de la revista Glamour la eligió como chica de portada de su número Body Revolution y después todo ha venido rodado porque Ashley Graham no ha parado de trabajar. Caldeó el ambiente con el anuncio de marca de lencería Lane Bryant, arrasó sobre la pasarela de moda de la Semana de Nueva York y en las últimas semanas protagonizó portadas de revista como las de Sports Illustrated. La modelo británica, nacida en Ghana, no es solo una de las modelos más solicitadas de la industria, es una activa luchadora por los derechos de las mujeres africanas a través de la organización Women for Women International."Espero utilizar esta plataforma para ayudar a las chicas que algunas veces se sienten desilusionadas con el estilo de vida glamuroso", decía la de Dartford hace unos años. Esta licenciada en Económicas ha sido imagen de la marca Essence y ha protagonizado varias portadas de moda, como Cosmopolitan.