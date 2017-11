Cómo elegir el collar y la correa para tu perro

¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de collar y correa son más convenientes para tu perro? A la hora de decantarnos por uno u otro modelo, es necesario tener en cuenta factores como la fuerza, la edad y el tamaño del animal.

Un error que suelen cometer los dueños primerizos es hacer esta compra según sus gustos estéticos. Debemos recordar que lo más importante es que nuestra mascota se encuentre cómoda con el collar y la correa que elijamos. Una buena elección ayudará a que la calidad de los paseos y tu relación con el can mejoren.

¿Qué nos ofrece el mercado?

Hoy en día contamos con una amplia oferta de collares y correas. Algunos de los más comunes son:

€ Collar de cuero. Puede ser un poco duro al principio, pero es un material muy duradero y que se adecúa al can con el tiempo.

€ Collar de nylon. El nylon es el material más resistente.

€ Collar con hebilla. Se trata del modelo más utilizado.

€ Collar de adiestramiento. Compuestos de pinchos y correas metálicas, si no se saben utilizar correctamente hay que evitar ponerlos en el animal.

€ El arnés. Cada vez se utiliza más debido a que evita los tirones y es más cómodo tanto para el dueño como para el can. Existen arneses para todo tipo de perros.

Existen arneses para todo tipo de perros / Getty Images

€ Collar de cabeza. A menudo se confunden con bozales, pero no lo son. La correa se encuentra sujeta en la parte inferior del hocico, por lo que permite controlar la dirección del animal.

Entonces€ ¿Cuál es la mejor opción para mi perro?

Cachorros y perros inquietos . El collar con hebilla es el más recomendable para estos animales, debido a que es fácil de quitar y poner y evita los estrangulamientos. Además, las correas flexi o extensibles son ideales para perros pequeños. En el caso de canes grandes no se recomiendan, ya que gozarán de tanta libertad de movimiento que no aprenderán a pasear correctamente.

Perros pequeños y medianos . Para razas como el Bichón Maltés, podemos optar por correas de nylon. Gracias a la flexibilidad que ofrece el nylon, la correa se estira y encoge proporcionándole al can la libertad que necesita.

Perros grandes y difíciles de controlar . Para razas como el Labrador Retriever, las correas de cuero –que ofrecen resistencia y control– son las más adecuadas. En este caso también podemos utilizar un collar de cabeza, pero son menos recomendados dado que al animal le cuesta acostumbrarse a ellos. Sin embargo, pueden ser útiles para el adiestramiento.

Las correas de cuerpo y nylon son las más populares / Getty Images

Según la largura del pelo . Para perros con el pelo corto o medio lo más aconsejable es un collar de cuero plano, mientras que el de forma redondeada se adapta mejor al pelo largo.

Para el adiestramiento . Los collares de ahorque o semi-ahorque y los collares de púas suelen utilizarse en el adiestramiento. No obstante, pueden producir graves daños, por lo que se aconseja acudir a un adiestrador profesional para que sea él quien lo utilice.

Lo ideal es que a la hora de comprar estos accesorios vayas con tu mascota a la tienda. Debes comprobar que entre el collar y el cuello de tu can cabe al menos un dedo (ni demasiado apretado ni demasiado suelto) y que la talla se adecúa a su tamaño.