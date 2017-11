Dani Martín: ´Me sigo sintiendo maduro e infantil´

A sus 40 años y con 18 de carrera musical a sus espaldas, Dani Martín puede presumir de haber llegado a lo más alto. Entregado a su público en todos y cada uno de sus conciertos y después de haber llenado las mejores salas de nuestro país con su último trabajo La montaña rusa, el artista madrileño se plantea un nuevo reto para el 2018.



Una gira repleta de grandes éxitos

"Siempre he hecho lo que me ha salido del corazón y siempre he respetado. Lo que pasa que antes tenía 22 años y ahora tengo 40. Entonces pues supongo que antes era más inocente o a lo mejor lo soy más ahora" nos confiesa el cantante haciendo un repaso por lo que ha sido su carrera, sin duda cargada de grandes éxitos y pequeños desastres nombre de la que será su gira con la que recorrerá nuestro país, para darle a su público el mayor reclamo. Los mejores temas de su carrera profesional desde sus inicios en 'El Canto del Loco', hasta hoy.

"Yo creo que la suma de todas las canciones, que es lo que he querido hacer para el año que viene, es lo que hace el completo de la felicidad de mi persona. Voy a hacer un concierto, con ese cd que tú te pondrías para irte de puente con tus cuatro amigas a la playa y queréis cantarlas todas" sentencia entusiasmado sobre su nuevo trabajo.



"Me sigo sintiendo inmaduro en muchas cosas"

El madrileño ha querido presentar su ambicioso proyecto de la manera más íntima, donde nacieron sus padres. Por ello ha hecho un balance de su experiencia personal.

"Me sigo sintiendo muy inmaduro en muchas cosas, me sigo sintiendo infantil en otras. Me siento que he crecido en muchos otros aspectos, pero me siento contento y feliz del momento que me toca vivir que es este presente" añade abriéndose sobre su vida privada.



Entradas agotadas para su primer concierto en Madrid

Las entradas ya están a la venta, habiendo agotado su primer directo en el Wizink Center el 28 de abril del 2018 y con 50 mil entradas vendidas en su segundo concierto en la capital el 17 de noviembre. Plazas de toros, Auditorios y Palacios de toda España están disponibles para asistir al concierto más divertido del artista, que promete darnos muchas sorpresas sobre el escenario.