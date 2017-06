Manuel Díaz y Virginia Troconis: ´Vivimos una etapa de sosiego y tranquilidad´

Manuel Díaz 'El Cordobés' y su esposa Virginia Troconis se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, mostrando siempre su mejor imagen a pesar de las polémicas. La pareja nos descubre su secreto: mantienen una dieta saludable a base de fruta, verduras, ensaladas y además son dos apasionados del deporte, algo que intentan inculcar a sus hijos.

Pregunta: Sois una pareja que os cuidáis mucho y hacéis mucho deporte.

Virginia Troconis: Sí, en casa comemos muy sano, intentamos tener una buena alimentación y hacemos mucho deporte.

P: ¿Los niños comen bien?

Manuel Díaz: Los niños comen mal, hasta al pescado le tienen que echar salsa de tomate, lo que pasa es que viviendo en Andalucía comemos muchas cosas frescas, ensaladas, además les encanta la fruta y Virginia nos hace unos batidos por las mañanas geniales.

P: Es decir, que te cuidas y le cuidas, ¿no?

M.D: Sí, me compra cremas para la cara y todo, lo que pasa es que yo me equivoco y me hecho la crema de los pies en la cara, y al revés.

P: ¿Os habéis vuelto más cocinillas desde que pasasteis por el programa?

M.D: En mi caso no, yo creo que no he vuelto a pisar una cocina, le cogí un poco de manía porque me estresó mucho. Antes cocinaba en casa, pero ya no.



'Ahora el bebé de la casa soy yo'

CH: ¿Qué tal están los niños?

V.T: Triana ha hecho la comunión este año, a Alba estamos locos por verla que está fuera y Manuel ya tiene doce años, ya no tenemos bebés en casa, así que algunas veces parece que me apetece un bebé.

M.D: Tienes un bebé que soy yo. Soy muy celoso, así que otro niño ya no. Ahora el niño de la casa soy yo.

V.T: Los niños ya no son tan dependientes, lo que quiere decir que podemos disfrutar más como pareja, eso está bien también.

P: ¿En algún momento le has pedido que deje de torear?

V.T: Jamás, nunca le he pedido a Manuel que lo deje.

M.D: Ni me lo pidas porque no te voy a hacer caso, cuando lo deje te informaré, tú vas a ser la primera en saberlo, pero todavía queda tiempo, no te ilusiones mucho.



'Estamos en una etapa de sosiego y tranquilidad'

CH: Sois una de las parejas más estables del panorama, ¿cuál es el truco?

M.D: Yo he visto a parejas muy estables, pero eran de la Guardia Civil y no les quedaba más remedio. Intentamos no acostarnos enfadados nunca.

V.T: Pero son muchos años y hay momentos mejores y peores, pero sí es cierto que hemos llegado a una etapa donde disfrutamos, tenemos más sosiego, más tranquilidad.

M.D: Sí, cariño, pero no riñas tanto, que riñes mucho (risas). Tenemos una familia muy linda. Las cosas más bonitas que da la vida no se pueden comprar con dinero, lo que pasa que el mundo nos está llevando a una velocidad que estamos perdiendo los valores esenciales, por ejemplo, la familia. La satisfacción que te da tu familia, tus hijos, eso no se puede comprar.

V.T: Yo siempre le digo a Manuel que me siento muy privilegiada por haber podido disfrutar de ellos de pequeños y dedicarles mucho tiempo, eso es una bendición.

M.D: Yo también he podido dedicarles mucho tiempo, porque mi trabajo me permite estar mucho en casa, es un privilegio.

P: Imagino que a ti como padre no te gustaría que se dedicasen al mundo de los toros, ¿no?

M.D: Que hagan lo que quieran, yo les voy a ayudar en lo que pueda.

V.T: Yo siempre digo que lo importante es que valoren y respeten la profesión de sus padres.



'Julio y yo estamos felices juntos. Es muy buena persona, se abre y se hace querer'

CH: Y tú ahora llenando plazas con tu hermano, ¡quién te lo iba a decir!

M.D: Totalmente, estamos felices, juntos. La verdad es que es majo, es buena persona, se abre, se da a querer y el hecho de haber toreado juntos nos da la oportunidad de conocernos en otras facetas.

P: Supongo que deseando que todo se ponga en orden, ¿no?

V.T: Todo está en orden.