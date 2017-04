Scarlett Johansson, la nueva reina del manga

Scarlett Johansson posa durante el estreno de ´Ghost in the shell´.

La vimos hace unos meses a la cabeza de la manifestación feminista en contra de la elección de Donald Trump como presidente y ahora, en plena promoción de su nueva cinta, Scarlett Johansson sorprende en unas declaraciones asegurando que en algún momento de su vida podría dedicarse a la política. "Siempre me ha interesado la política local", dijo la estrella de 32 años en el espacio 'Good Morning America'.

"Ahora mismo pienso que con mi hija y con mi carrera encaminada no es el momento adecuado. Pero eventualmente, tal vez si mi hija fuera mayor y pudiera concentrarme totalmente en algo así, creo que podría ser interesante", añadió la protagonista de 'Ghost In The Shell', la cinta que llega hoy a los cines y en la que encarna a The Major, un híbrido cíborg-humano femenino único en su especie.

Johansson, al igual que otras tantas estrellas de Hollywood, tuvo un papel muy activo en las pasadas elecciones a la presidencia de la Casa Blanca, mostrándose como una partidaria de la candidata demócrata, Hillary Clinton. "Respeto que usted sea nuestro presidente electo y quiero poder apoyarle, pero primero le pido que me apoye usted a mí", exclamó delante de la multitud que se congregó en Washington el día siguiente a la investidura del magnate neoyorquino.