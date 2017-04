David Bustamante: ´Me siento muy orgulloso de mi hija´

'Proyecto sonrisas' comienza una nueva iniciativa junto a la marca Orbit y Aldeas Infantiles SOS con el objetivo de ayudar a los que más lo necesitan. En esta ocasión el eje central será la canción solidaria 'Tu Sonrisa' compuesta por Manu Guix e interpretada por David Bustamante, Adrián Lastra, Paco León, Kira Miró, Leonor Watling y la blogger Alexandra Pereira.

Una vez más algunos de los rostros más conocidos de nuestro país sacaron su lado más solidario y, como no podía ser de otra forma, David Bustamante quiso poner toda la carne en el asador con el proyecto ya que, como él mismo comentó, el ser padre le ha hecho sensibilizarse mucho más con este tipo de causas.

Pregunta: ¡Qué proyecto más bonito!

Respuesta: Pues sí, un sí rotundo desde el principio. Porque quien compuso la canción es alguien que quiero desde hace mucho. Manu ha hecho una canción muy bonita; es un himno y transmite muy bien lo que queremos hacer con esta maravillosa aventura con Aldeas Infantiles. Cuando te dicen para qué sirve, qué es lo que vamos a hacer con eso y con quién voy a estar rodeado, ha sido una gozada.

P.: Uno se queda corto cuando canta solo una canción.

R.: Pues sí, por eso hicimos un bis con la misma canción. Teníamos que haber grabado un disco y haber hecho un concierto, habríamos disfrutado mucho. ¿A quién no le gusta cantar? Y además todos lo hacen muy bien. Todos lo han hecho increíble, aunque se quiten méritos.

P.: ¿Qué hay más bonito que una sonrisa?

R.: Nada. Creo que es el resumen perfecto de algo que viene detrás, de una felicidad, de una acción buena, la sonrisa dice mucho.

P.: ¿Se sensibiliza más uno cuando es padre y le ofrecen este tipo de proyecto?

R.: Sin lugar a dudas, siempre me gusta. Creo que he sido solidario siempre que he tenido la oportunidad de ser altavoz para buenas causas; pero siempre, incluso antes de ser padre. Y más aún que tengo una niña, bueno, una mujercita de casi nueve años, y lógicamente los niños siempre tocan y no son culpables de nada. Es increíble e injusto que haya tanta desigualdad, los niños tendrían que jugar y sin preocupaciones. Ver las guerras y las injusticias es algo realmente terrible, por eso hay que poner nuestro granito de arena y, además, no solo nosotros; la gente tiene que colaborar y comprar la canción.

P.: ¿Tú irías donde se presta esa ayuda?

R.: Me encantaría, pero nunca he tenido la oportunidad. Nunca se me ha ofrecido pero me gustaría mucho: convivir, colaborar, poder ayudar en presencia; no simplemente con mi imagen y mi voz y con el discurso que quiera soltar. Me gustaría estar y colaborar en persona.

P.: ¿Proyectos?

R.: Este fin de semana tengo triplete en Canarias; cumplo los 35 allí. En mayo vuelvo a México. Estaremos por el centro de la república y disfrutando un montón. Estoy preparando nuevo disco que va a sorprender mucho. Hay un giro de 180º brutal en otra dirección y algo mucho más urbano y tengo muchísimas ganas de escucharlo.

P.: Déjanos felicitarte con antelación. ¿Te gusta celebrar tu cumpleaños?

R.: Muchísimo, me gustan las fechas y me gustan los aniversarios, los cumpleaños y espero, mando un mensaje, que me hagan una fiesta sorpresa para poder celebrar con toda mi familia. Ya que no es el día, pues lo posponemos y ese día lo celebraré con todo mi público, que estoy muy agradecido.

P.: Qué maravilla estar en Canarias, porque sí que os une un vínculo importante.

R.: Siempre vamos, pasamos en familia la Nochevieja. Es un sitio donde nos gusta estar a todos en familia. En esta ocasión, voy solo pero regresaré pronto con toda la familia.

P.: Qué maravilla coincidir de nuevo con Manu, vaya recuerdos.

R.: Es muy bonito. Aunque nos veáis poco públicamente, tenemos una relación continua. No nos hemos distanciado, trabajamos juntos muchas veces. Ahora nos pondremos a hacer canciones él y yo; siempre estamos ahí. Acaba de ser padre y ya ha encargado otro. Aunque sea más joven, yo he ido por delante de muchos.

P.: Cómo cambian las conversaciones con el paso de los años.

R.: Sin ninguna duda.Aquí hablamos del nene, de cuando no nos dejaba dormir, de las preocupaciones, del dolor de dientes, de llevarla al médico... Pero lo importante es que tenemos la suerte de que crecen con salud, que son buenas personitas y me siento muy orgulloso de la mía: se está convirtiendo en una mujer hecha y derecha y muy buena persona, que es lo importante.

P.: Rosa comentó que había perdido la ilusión y que no le apetecía cantar.

R.: No es fácil nuestro trabajo, este mundo, pero te expones muchísimo, abres tu alma, estás encima de un escenario y siempre se exige lo mejor; nos exigimos el 110% y es muy difícil. A veces se siente uno muy solo después de actuar delante de 1.000 personas. Pasas a un silencio ensordecedor que es una habitación y psicológicamente marca. Yo creo que ahora está muy bien, está feliz, está renaciendo y se lo merece, porque es una grandísima artista y una muy bella persona.