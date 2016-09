Shannen Doherty: ´El cáncer me ha permitido ser más yo misma´

Shannen Doherty lució sonriente en la alfombra roja del Music Center's Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, donde acudió horas después de someterse a la quimioterapia para mostrar su agradecimiento y apoyo a la comunidad que lucha contra el cáncer. La intérprete de 45 años participó en el quinto Stan Up to Cancer, un encuentro solidario con el que se recauda dinero para la investigación de esta enfermedad.

"Esta noche significa tanto para tantas personas, incluida a mí misma. Estaré siempre conmovida con las historias y las personas que he conocido esta noche", decía la protagonista de Sensación de vivir junto a una instantánea colgada en Instagram en la que aparece con su cabeza cubierta por un pañuelo de la organización.

La estrella televisiva, que acudió acompañada de su marido, Kurt Iswarienko, y de su oncólogo, Lawrence Piro, aseguró sentirse ella misma más que nunca. "Me han dado una oportunidad realmente interesante y por la que en cierto modo me siento bendecida", dijo a Entertainment Tonight. "El cáncer, de alguna manera, ha logrado cosas increíbles en mí. Me ha permitido ser más yo misma y me ha puesto en contacto con lo que soy, mucho más vulnerable y la persona que siempre fui, pero creo que estuve escondida detrás de un montón de cosas", añadió.

La actriz está a punto de terminar la quimioterapia tras casi tres meses de tratamiento. "Shannen lo está haciendo increíble. Nos quedan un par de semanas de tratamiento más y habremos terminado con la quimioterapia", decía su oncólogo.