Amaia: "Mi presencia en el Primavera Sound rompe barreras"

Amaia Romero se ha mostrado muy agradecida de formar parte del cartel del Primavera Sound, junto a estrellas como Björk o Nick Cave, y contenta de que su participación en "Operación triunfo" no le haya cerrado las puertas de este festival, famoso por la calidad de su oferta. "¿Por qué no puedes participar en el Primavera si antes has estado en 'OT'?", se ha preguntado la artista en referencia a la polémica que levantó en la red el anuncio de su concierto de ayer. En su opinión, "hay que romper barreras" porque, "es verdad que en alguna época 'OT' se ha relacionado con un tipo de música concreta", pero "en realidad es un trampolín que pueden utilizar artistas muy diferentes y no creo que los 'talent shows' estén reñidos con la música de calidad".

Entre la música que ella escucha, ha dicho, hay muchos grupos apreciados por el público del Primavera Sound, como Arcade Fire o Neutral Milk Hotel, que Amaia versionó cuando estaba en la Academia. También interpretó allí un tema de C. Tangana, que este año actúa en el Primavera, y de Rosalía, que lo hizo en la edición pasada.

Respecto a ésta última, Amaia ha desmentido que estén preparando un trabajo juntas y ha dicho que se vieron "para otra cosa" y se han hecho amigas.

El repertorio que Amaia interpretó estuvo formado por algunas de las versiones que hizo en la Academia y que cree que "puede gustar al publico del Primavera". La cantante aseguró que se siente cómoda en su faceta más 'indie', pero que también le gustan otras músicas, "como el flamenco y las baladas con piano", por lo que le cuesta definir por que derroteros irá su próximo disco.

"No sé, me gustan muchas cosas diferentes, pero bueno, a lo mejor caben muchas cosas diferentes en un único disco", señaló.

Amaia reconoció que antes de entrar en "OT" tenía, como mucha otra gente, prejuicios respecto a los 'talent shows', pero una vez dentro cambió de idea porque "todo es muy real" y ha aprendido mucho.

Su participación en Eurovisión no le merece a misma opinión porque el concurso le pareció "artificial" y "muy duro", aunque, a pesar de todo, sacó algo bueno: "He aprendido como funciona lo de la promoción y las entrevistas".