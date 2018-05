| Risto Mejide, jurado del programa de televisión "Factor X", denunciado ayer ante los Mossos de Escuadra que ha recibido en Twitter amenazas de muerte, según fuentes de la Policía Nacional, un cuerpo al que también ha informado el presentador a través de su cuenta en esa red social. "Alguna vez has recibido una amenaza de alguien que no tiene nada que perder? Voy a por ti, tu vida no me importa una mierda", dice "adre nocromos @Leyendrade" en uno de sus mensajes.