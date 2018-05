| Las estrellas dan mucho que hablar en el Festival de Cannes, especialmente en las redes sociales, que ayer bullían con la contundente respuesta de Javier Bardem a una pregunta machista de un periodista chileno. "¿Cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer?", preguntó un periodista chileno, Gonzalo Feito, a Bardem durante la rueda de prensa de la película "Todos lo saben", en la que actúa junto a su esposa, Penélope Cruz. Con aplomo, el actor español contestó: "La pregunta es de una falta de gusto tremenda". La pregunta sorprendió aún más habida cuenta de que el festival adoptó este año un claro mensaje en defensa de las mujeres, en su primera edición después del escándalo Weinstein. El intercambio entre el periodista y Bardem era objeto de debate en Twitter e incluso se creó una etiqueta #GonzaloFeito para opinar y -sobre todo- criticar la ocurrencia del reportero. Este, en su cuenta, replicó que su pregunta había sido malinterpretada: "No soy para nada machista, soy un feminista declarado. La pregunta fue un piropo para el actor. Obviamente no lo entendió así. Estoy a favor de todas las reivindicaciones de los derechos de las mujer y así lo he expresado en mi círculo cercano y externamente", argumentó el periodista.