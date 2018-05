Los Martín Códax ponen la nota

La gala de los "V Premios Martín Códax da Música", celebrada ayer en el Pazo da Cultura de Pontevedra, registró un gran lleno y demostró que es la gran cita anual de la música gallega; el momento esperado para celebrar la cantidad, calidad y diversidad de la producción musical que se hace en Galicia, pero también para recordar las reivindicaciones del sector.

Fue una gala presentada por el humor del actor Carlos Blanco y el dibujante Luis Davila, en la que el personaje de "Dora" en animación recibió a los asistentes de la gala con el doblaje en directo de Carlos Blanco, quien estuvo espléndido en sus intervenciones llenas de irónico humor y reivindicaciones para los profesionales que trabajan en vivo.

Y como no podía ser de otra manera en la noche de la gran fiesta de la música, los asistentes a la gala pudieron disfrutar de la música de The Cool Experience y la actuación sorpresa de Tanxugueiras( finalistas en la categoría de música tradicional y folk).

Hacia el final de la gala fue el momento reservado para el discurso del colectivo Músicos Al Vivo (MAV), organizador y promotor de estos premios. Ramón Bermejo, portavoz de la asociación, recordó que MAV cumple diez año de existencia y que este año se despide la antigua junta directiva y la llegada de la nueva, compuesta por 9 músicos.

Subrayó que desde el 1 de febrero de este año MAV existe como cooperativa gallega y se dio por concluido el convenio con Musicat. Bermejo agradeció a Musicat su apoyo y "su impecable trabajo de tantos años en pro de la dignificación de los músicos".

Siguió hablando de la nueva Ley de Espectáculos "No se puede vivir permanentemente al paro de una ley redactada de forma ambigua, y que deja la música al vivo, "una vez más, en un terreno resbaladizo e inseguro" afirmó. Bermejo incidió en que es fundamental que en esta batalla "estemos juntos, no para hacer ruido, si no para poder hacer música con garantías".

También mostró su rechazo a la condena de compañeros de la música y las artes, por expresar mediante el arte lo que piensan, y envía todo el apoyo de MAV "a todas las personas que sufren cadena por haber ejercido un derecho tan fundamental e irrenunciable como es la libertad de expresión".

Sonia Lebedinsky tomó el relevo como portavoz de la mueva directiva con un brillante discurso: "son muchas las razones que nos traen hoy hasta este punto de encuentro, razones que alimentan la ilusión, las ganas de trabajar, el compromiso y militancia con la música que se hace en este país".

El final de la gala fue muy emotivo cuando apareció Tatán en el escenario, músico y actor amante y respetado, cantando a dúo con Carlos Blanco, mientras se bajaba el telón.