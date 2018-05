Los 10 mandamientos del armario de la temporada

La primavera comenzó hace más de un mes de manera oficial, pero las lluvias y las bajadas bruscas de temperatura no eran los mejores aliados para poner en marcha el cambio de armario. Con la llegada de mayo, las cosas cambian. Es el mes de las flores, el de los días cada vez más largos, el de la subida de las temperaturas para preparar el verano, de las primeras fiestas de "prao"? aunque sin poder perder de vista los clásicos vaivenes de la primavera. Por algo el refrán recuerda que "hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo". Con este tiovivo meteorológico es clave tener en mente cuáles son los mejores aliados de la temporada para cubrir todo el espectro posible de temperaturas. Y, además, acertar en todos los looks, al incluir en cada estilismo las principales tendencias de la primavera. Así que, aquí está la tabla de los mandamientos que deben imperar en cualquier armario esta temporada.