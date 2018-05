"Swish swish", el nuevo baile viral

El "Swish swish" es el nuevo baile de moda entre los jóvenes. Si tiene hijos, sobrinos o vecinos adolescentes, seguro que ya conoce este frenético baile. Hacer la coreografía rápido y bien es todo el nuevo reto que corre como la pólvora en internet. Hasta el piloto de motociclismo Marc Márquez se atrevió ayer a bailarlo sobre su moto para celebrar la victoria en el Gran Premio de Jerez.

El "Swish Swish" requiere de destreza y coordinación. Para seguirlo es necesario mover los brazos de un lado al otro como si fuera un péndulo intercalando un brazo por delante y otro por atrás del tronco en cada movimiento. Llegados a este punto, es momento de acompasar el balanceo de los brazos con el meneo de la cadera. Si los brazos van a la derecha, la cadera va a la izquierda, y viceversa. Todo un reto no apto para todos los públicos que se ha convertido en el nuevo viral de internet.

El baile engancha. La prueba son los numerosos vídeos de imitaciones que circulan por la red y las interpretaciones en muchos programas de televisión. Javier Calvo y Javier Ambrossu -los directores de "La Llamada", conocidos como "Los Javis"- lo bailaron en el programa "El Hormiguero" (Antena 3) junto a Pablo Motos. La colaboradora de La Sexta, Ana Simón, también se ha atrevido con el contoneo de caderas del "niño mochila". Y no sólo ella, también sus compañeros del programa "Zapeando".

El último en sumarse al reto del "Swish swish" ha sido el piloto de Moto GP Marc Márquez. Y no una, sino dos veces. Nada más cruzar la línea de meta el piloto interpretó la coreografía encima de su moto. Ya en el podio volvió a hacerlo ante la atenta mirada de los presentes. Sin embargo, para muchos no es un baile desconocido. No hay adolescente que se precie que no haya practicado el "Swish".

El culpable de que todos los niños y niñas bailen esta coreografía en los colegios es Russell Horning, conocido como "Backpack Kid", el "niño mochila". Este joven de 16 años, natural de Georgia, comenzó hace dos años a colgar sus bailes en Instagram.

La cantante Rihanna fue la primera en darle una oportunidad a la coreografía del "niño mochila", fascinada por sus movimientos "inspirados en el hip hip", dijo la de Barbados. La cantante usó uno de los vídeos del joven bailando para celebrar que estaba nominada a los premios Grammy con su álbum "Anti" y comenzó el fenómeno.

La siguiente en darle cancha al movimiento de caderas del joven fue Katy Perry. Russell Horning intervino en la presentación del single "Swish swish" de la cantante en el "late show" estadounidense "Saturday Night Live" en mayo del año pasado. Entonces ocurrió. Todas las miradas se centraron en el frenético baile del joven que, con una camiseta y aferrado a su mochila de asas amarillas, hizo su magia.

El baile quedó bautizado con el nombre de la canción de Katy Perry y traspasó fronteras. El Instagram de Horning cuenta ahora con 1,2 millones de seguidores y los vídeos de los numerosos bailes que cuelga tienen miles de reproducciones.

"No sé porqué empecé con esto, pero vi que a la gente le gustaba y continué" señaló Horning a los medios estadounidenses.

No es el primer baile viral que extiende sus tentáculos a través de las redes sociales. No hace mucho los chavales extendían los brazos a una lado, tapando la cara. Este movimiento, conocido como el 'Dab', lo puso de moda el jugador de baloncesto estadounidense LeBron James aunque tiene sus orígenes en el hip hop de Atlanta.

Internet también sirvió en 2012 para viralizar la original coreografía del tema Gandam Style. El rapero surcoreano Psy recorrió entonces medio mundo al trote de su caballo imaginario.