Luz ilumina el Mar de Vigo

Luz Casal demostró ayer que conserva el descaro artístico, la energía y la audacia de sus comienzos, al atreverse a interpretar en su integridad, y en el mismo orden del disco, su nuevo álbum, "Que corra el aire", publicado hace solo un par de semanas. Un esfuerzo que hay que valorar en su justa medida en estos tiempos en los que Spotify y las descargas han convertido muchos conciertos en una previsible sucesión de grandes éxitos, sin riesgo por defender el material nuevo. Bravo por ella.

"Emocionante", "rasgando noche y almas en Vigo" y "de 10" fueron algunas de las valoraciones que anoche se emitieron para un recital que empezó con la enérgica "Que corra el aire" y en el que sonaron, entre otras, "Meu pai", dedicada por la de Boimorto a su padre, y "Lucas", homenaje a una madre viguesa que relata en un libro el adiós prematuro a su hijo, fallecido a los seis años: "Ahora eres/una estrella en el cielo/un rumor en el viento...", dice la letra. Mar Nieto, la madre de Lucas, dijo a FARO que iba a asistir al concierto junto a su editora, Teresa Zataraín, que publicó la historia.

No faltaron éxitos como "Pedazo de cielo", "Loca", "No me importa nada", "Un nuevo día brillará", "Entre mis recuerdos" y "Rufino", último tema antes de los bises. "Lo eres todo", el bolero "Piensa en mí", "Negra sombra" y "Te dejé marchar" cerraron un concierto que los más de 1.400 espectadores que lo vieron tardarán en olvidar.

Tras este segundo concierto de la gira, A Coruña la espera el día 24. El viernes abrió su tour en Avilés, y en las tres citas de Galicia y Asturias, sus dos patrias chicas, colgó el cartel de "no hay entradas".

La cantante gallega es, como ella dice de Lucas, "esa luz que nos toca", nos ilumina y nos emociona.