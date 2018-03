Amaia y Alfred alzan la voz

Tras su paso por "Operación Triunfo", Amaia Romero Arbizu (Pamplona, 1999) y Alfred García Castillo (El Prat de Llobregat, 1997) representarán a España en el certamen de Eurovisión 2018, que se celebrará el próximo 12 de mayo en Lisboa. Ambos interpretarán "Tu canción", composición aspirante escrita por Raúl Gómez y Sylvia Santoro, aparentemente bien colocada en las apuestas.

"Eso no nos presiona, intentamos normalizarlo porque al final son apuestas que no tienen nada que ver con la música", apunta Alfred, antes de que Amaia resume: "Puede pasar cualquier cosa, aunque estemos muy arriba... Pero es verdad que tampoco nos importa mucho la posición, lo que nos importa es quedarnos satisfechos con el trabajo que hagamos y con la actuación". Se muestran encantados con que las periodistas portuguesas Filomena Cautela, Sílvia Alberto y Catarina Furtado y la actriz Daniela Ruah sean las encargadas de presentar el festival de Eurovisión 2018. "¡Qué bien! El año pasado había tres presentadores y este año cuatro presentadoras, zasca", destaca Alfred.

Preguntados sobre si creen que el festival es lugar para reivindicar el feminismo, responde Amaia afirmativamente: "Me parece una buena plataforma para reivindicar este tipo de cosas". Y aún tercia Alfred para poner más cuestiones sobre la mesa: "También el tema de los refugiados". "Porque ya que representamos la cultura de Europa, estaría bien también explicar que Europa debería ser solidaria. Porque países como España solo cumplen un 11% de la acogida de refugiados. Hace poco era el 1%. Nos tenemos que poner las pilas. Hablar de cultura europea está muy bien pero la solidaridad creo que va por encima", resalta el barcelonés.

A dos meses vista, la pareja tiene aún mucho tiempo para imaginar qué pasará el 12 de mayo en Lisboa, pero Amaia resume que al termino del festival ella quiere sentirse "satisfecha y realizada". "Sentir que lo he hecho bien. No arrepentida de no haber hecho algo o decepcionada. Me gustaría sentirme orgullosa", apunta, mientras que Alfred comparte: "Como si hubiésemos ganado. Que no se sabe si ganaremos o no, pero salir diciendo 'buah, lo hemos hecho'". Bromean los dos al plantear que, aunque hayan salido de "OT", en realidad la música no es una competición. "Yo lo pienso, en la música todo es muy subjetivo", argumenta Amaia, quien aún profundiza algo más en el asunto: "Nadie es ni mejor ni peor que nadie, cada uno es distinto. Es algo muy subjetivo, depende de la persona".

Yendo aún más allá de Eurovisión y la gira de conciertos de "OT", anticipa Amaia que ya tienen "planeadas" sus carreras en solitario. "Ahora es verdad que lo estamos haciendo todo juntos por Eurovisión pero una vez termine eso, ya profesionalmente nos separaremos. Que no tiene nada que ver con lo personal", avanza.

Asimismo, adelanta que quieren hacer su propio disco y "ver qué sale". Aunque con su calma habitual, Amaia no está por la labor de poner fecha de ningún tipo: "Yo tampoco tengo prisa por sacarlo, prefiero hacerlo bien y sacarlo tarde que hacerlo con prisas y sacarlo pronto. No hay prisas".

"Yo quiero dedicarme a la música porque es lo que me gusta. Me da igual el reconocimiento, yo quiero dedicarme a esto y vivir de esto y si llega a mucha gente pues mejor", resume Amaia sobre su futuro, mientras que Alfred abre algo más el abanico: "Yo me veo también haciendo otras cosas, componiendo para otros, escribiendo poesía, haciendo cine... Me gustan otras cosas también".

Tanto Amaia como Alfred se muestran un tanto abrumados por la exposición mediática desde que terminara Operación Triunfo. "No tiene mucho sentido, pero no es una queja, para nada", reflexiona Alfred, quien continúa: "Nosotros tenemos la misma formación ahora que antes, aunque nos han enseñado algunas cosas más y hemos salido por la tele cada día". "Es un poco antinatural, pero estamos agradecidos", puntualiza.