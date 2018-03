Paula Echevarría habla de su relación con Miguel Torres: "Aún es más guapo por dentro"

| Paula Echevarría ya no se corta y habla de su relación con Miguel Torres, jugador del Málaga tras su paso por el Real Madrid. Según desvela la revista "Diez Minutos", Echevarría dice que "Miguel Torres es más guapo por dentro que por fuera". En la información se hace un relato de las reuniones de la pareja, que solían ser en hoteles de alta gama de la capital. Ahora los encuentros son en un ático que el futbolista tiene en el centro de Madrid. El hecho de que ya no se esconden los demuestra que, aunque no llegaron juntos al apartamento, ninguno de ellos lo negó: "No me tengo que esconder y si me pillan, pues me han pillado", apuntó Echevarría. Y la felicidad parece absoluta ya que el jugador del Málaga también comentó a sus íntimos lo encantado que está con la relación. Echevarría, que había guardado silencio hasta el momento, aprovechó la gala de los Fotogramas de Plata para confirmar su relación. La actriz acudió a la fiesta, celebrada en la discoteca madrileña Joy Eslava, acompañada de su representante. Allí coincidió con varios amigos como Alejo Sauras o Aintana Sánchez-Gijón, y respondió a varias pregunta, según aseguran varias webs como Veinte Minutos. Paula aseguró que no tenía por qué esconderse. "Si me pillan, pues me han pillado", expuso en relación a las fotografías publicadas sobre su cita secreta con el futbolista del pasado 12 de febrero en el hotel Villa Magna de Madrid. El futbolista podría estar planteándose trasladarse a la capital, donde Paula se construye una casa.