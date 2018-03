Merino: "Me hace gracia que se diga que la RAE es machista"

| El académico José María Merino aseguró que la Real Academia Española (RAE) "no es machista ni poco feminista" y recordó que "no tiene que demostrar nada" en este aspecto "cuando en los últimos años está demostrando una visión totalmente abierta". "Me hace gracia que se le acuse de poco feminista o sexista cuando realmente en los últimos años está demostrando que tiene una visión totalmente abierta por encima de la condición sexual. Y esto se puede demostrar con repasar los últimos diez años de personas que han accedido como miembros", señaló en una entrevista con motivo de su nombramiento como Doctor Honoris Causa de Saint Louis University.