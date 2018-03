"OT 2018" arranca motores en Barcelona

La "Gira OT 2018" arrancó en el el Palau Sant Jordi de Barcelona con un concierto ante 17.000 incondicionales en el que participaron los dieciséis concursantes y en el que interpretaron los temas más sonados y recordados de la última edición, desde canciones en grupo hasta temas en solitario. La nueva gira de "OT" pasará también por Galicia, donde llegará el 8 de mayo.

Algunas de las 37 canciones que sonaron fueron "Shake it out", "Issues", "What about us", "Manos vacías", "Tu canción", "City of Stars", "No puedo vivir sin ti" y "Lo malo"; además de las grupales "Camina" y "La revolución sexual".

Amaia, el gallego Roi, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra, Agoney, Cepeda, Nerea, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi cantarán de nuevo juntos en el Palacio de Vistalegre de Madrid (16 marzo), el Anexo Estadio de Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria (29 mayo), el Parque Marítimo Palmetum de Santa Cruz de Tenerife (30 mayo), el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla (2 junio), el Coliseum de A Coruña (8 mayo), el Auditorio Marina Sur de Valencia (15 junio), y la plaza de toros Monumental de Pamplona (23 junio). Según RTVE, estas son las ciudades ya confirmadas que podrán disfrutar en directo de la gira de los concursantes de "Operación Triunfo 2018".