Megan Markle: "Las mujeres no necesitan encontrar su voz, ya la tienen"

Meghan Markle participó ayer por primera vez en un acto de la Royal Foundation, acompañando a los duques de Cambridge y a su prometido, el príncipe Enrique, que por primera vez desde que se creo la fundación acudió a un acto acompañado de una pareja. "Estamos especialmente felices de celebrar nuestro primer foro de la Fundación Real con Meghan" anunciaba Guillermo, dando así la bienvenida a su cuñada.

Justo cuando el marcador cuenta 80 días para la que será la boda del año, los nietos de la reina de Inglaterra celebraron una mesa redonda de la fundación que crearon en 2011 y de la que Meghan será patrona después de su boda. No obstante, la actriz ya se estrenó en el acto pronunciado un discurso feminista que desveló cuáles serán sus compromisos oficiales una vez pase por el altar.

La moderadora, Tina Daheley, lanzó a Meghan la cuestión de cómo iba a continuar con el trabajo de empoderamiento femenino que venía desarrollando hasta ahora, fue entonces cuando la prometida del príncipe Enrique, que ya en el año 2015 participó en una conferencia sobre igualdad organizado por las Naciones Unidas, inició su discurso con un chascarrillo: "Bueno, solo llevo aquí tres meses? -un comentario con el que se ganó la complicidad del auditorio- pero para mí es muy importante empezar cuanto antes, incluso si lo hago entre bastidores, es en lo que estoy centrando mi energía". "Es importante conocer a la gente correcta, reunirse con las organizaciones detrás de las cámaras tranquilamente, aprender todo lo que pueda para poder sacar el máximo provecho a la oportunidad que tenemos de generar un gran impacto", explicó Meghan Markle, quien ya ha estado haciendo visitas en secreto a distintos colectivos.

"Es interesante que cuando mucha gente habla de empoderamiento femenino dice que hay que ayudar a las mujeres a encontrar su voz. Yo estoy fundamentalmente en desacuerdo con eso porque las mujeres no necesitan encontrar su voz, ya tienen voz. Ellas necesitan sentirse empoderadas para usarla y la gente necesita ser alentada para escucharla", agregó la prometida del príncipe Enrique. "Ahora mismo estamos viendo campañas como Me Too, Times Up, no hay un momento mejor para continuar animando a que las mujeres se sientan empoderadas", sentenció.