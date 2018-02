Rulo: "Tengo más ilusión que cuando empecé con 14 años"

Raúl Gutiérrez Andérez (Reinosa, 1979), se subió por primera vez a un escenario, en su Cantabria natal, con 14 años. Hoy, un cuarto de siglo después, y ya con larga melena, "Rulo" llena palacios de deportes y teatros por igual. Tras su paso por La Fuga, hace ya siete años que formó su Contrabanda. Ahora está de gira con "Objetos perdidos", donde recrea un bar sobre el escenario.

-¿Qué se va a encontrar el público en su gira?

-Un espectáculo que hemos estado preparando entre diciembre y enero, dos meses de trabajo vistiendo las canciones para la ocasión, con una escenografía muy cuidada, con momentos incluso teatrales. Es la gira de teatros que más hemos trabajado, para hacer algo especial. Va a haber emoción y diversión, con picos muy extremos hacia arriba y hacia abajo. Estamos disfrutando mucho y el público también lo está pasando muy bien. Es tan bonito y tan romántico como efímero. Estamos apurando al máximo porque sabemos que en mayo se acaba.

-¿Dónde se encuentra más cómodo, actuando en teatros o en grandes conciertos?

-Fíjese, cuando tocamos en eléctrico lo llamo concierto y cuando hacemos la gira de teatros me atrevo a llamarlo incluso espectáculo. La verdad que cada día disfruto más de los teatros. Puedo mirar a los ojos a la gente, puedo explicarle por qué o dónde compuse una canción. En el eléctrico, aunque también paramos el show, es distinto. En verano todos buscamos mover un poco el culo, no solo el corazón, pero llega el invierno y es distinto, el cuerpo pide otra cosa. Cuando tienes veinte años te fascina mucho más, volvías al pueblo y decías "joder, ayer ha sido tremendo", pero ahora prefiero aforos más limitados porque es más personal. Si puedo elegir, prefiero un teatro o una sala.

-Además, acostumbra a ceder parte del protagonismo al público.

-Sí, hay varias bajadas al patio de butacas, siempre intento hacer partícipe a la gente. Mi manager me decía "eres un cabronazo, has conseguido meter al público en un hábitat completamente diferente al normal de una banda de rock and roll y encima pagando una entrada más cara". (Ríe). Es una "cara b" de la banda, el ochenta por ciento de los conciertos son eléctricos. Nuestro público es muy fiel y ya sabe lo que hacemos, saben que nos lo curramos cada año, siempre queremos ofrecer algo nuevo. La escenografía es la más ambiciosa que hemos hecho, también tiene tintes teatrales, pero el protagonismo es de las canciones. Y tampoco las hemos vestido para que la gente se duerma en la butaca o no la pueda cantar, no las hemos destrozado. Yo pago una entrada para poder cantar, si no, me llevo un chasco.

-¿Por qué un bar?

-Ya el verano pasado le dije a la banda que quería recrear sobre el escenario un bar. Le dije a Silvia, la escenógrafa, que es increíblemente buena: "cuando se abra el telón no quiero que parezca un bar, quiero que sea un bar, con su cañero y su neón". En nuestra cultura mediterránea, el bar es un eje social. En estos tiempos de Whatsapp, Tinder y todas estas movidas, es una reivindicación humilde, un homenaje al bar como punto de encuentro real. La cultura mediterránea gira en torno al bar, donde ocurren todas las cosas. Tiene un punto de crítica porque parece que ahora todos quedamos sin tocarnos y sin vernos. ¡Hay que quedar en el bar de abajo!

-Veo que la inquietud artística sigue presente.

-Sí, sí. La banda a veces me dice que no hay quien me siga. De hecho paré la gira en diciembre y enero solo para preparar esta gira, montar las canciones en el estudio y preparar la escenografía. A veces me tienen que frenar un poco, pero lo estamos pasando increíblemente bien, ya estamos pensando que cada vez quedan menos teatros para acabar. Ya se ha institucionalizado que con cada disco que sacamos, siempre hay una gira de teatros. Por eso se retrasan los discos, porque siempre hacemos gira eléctrica, mínimo dos saltos a América y la gira de teatros. En los últimos dos años superamos la barrera de los cien conciertos. ¡Es increíble!

-¿Hacia dónde va su futuro?

-Ni lo sé ni lo quiero saber, la verdad. Intentaré seguir haciendo discos que me emocionen a mí, lo primero, y luego si al público le gustan, genial. No le tengo miedo a eso.