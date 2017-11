Facebook muestra su cara más homófoba

Facebook censuró ayer el tráiler de "Nove de novembro", de Lázaro Louzao, la primera película de temática gay rodada en gallego. La red social, que acostumbra a revisar los contenidos que se publican de forma automática a través de programas informáticos de reconocimiento de piel, explica que el vídeo promocional "no cumple" con sus políticas de publicidad "al contener cantidades excesivas de piel o contenido sugerente". "Cuando me llegó el aviso de que no se aprobaba la promoción de la publicación supuse que sería un fallo del programa con el que revisan las publicaciones", afirmó ayer el realizador gallego. Louzao reclamó la decisión alegando que si se ve demasiada piel es porque hay primeros planos de los protagonistas pero que en ningún momento aparecen desnudos. En un primer momento, Facebook aceptó la reclamación, pero una hora más tarde volvió a restringir su emisión. "Pensé que quedó todo resuelto, pero luego dieron marcha atrás. No es la primera vez que Facebook tiene problemas para aceptar contenidos LGTB en su página", denuncia Louzao.